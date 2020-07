Debatt: Ett nödrop från mötesindustrin

Öppet brev till regeringen, riksdag, media och övriga intressenter

Coronapandemin har på något sätt påverkat alla i samhället. Både de medicinska och ekonomiska effekterna har slagit hårt på Sverige och resten av världen. Besöksnäringen drabbades mycket hårt och lamslogs omgående. På vissa håll inom besöksnäringen rapporteras det nu om att en viss långsam återhämtning börjar ske. Det är positivt och innebär förhoppningsvis att en del medarbetare inom besöksnäringen kan få behålla sina jobb men vi ska komma ihåg att det är återhämtning från i det närmaste noll.

Trots att vi kan klara av många och ganska stora möten med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är branschen helt lamslagen, bland annat på grund av otydligheten.

En stor och viktig del av besöksnäringen är mötesindustrin. För oss inom mötes-, kongress-, event-, konsert- och mässbranschen är det fortfarande nattsvart och omsättningen nära noll. Vi har i princip ett förbud mot att bedriva våra verksamheter i och med myndighetsförbudet mot allmänna sammankomster på över 50 personer. Många möten och konferenser är inte allmän sammankomst i lagens mening men likställs ofta i debatten.

Trots att vi kan klara av många och ganska stora möten med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är branschen helt lamslagen, bland annat på grund av otydligheten. Under ett par dygn i mitten av mars avbokades i stort sett alla möten och evenemang under våren och sommaren. Under våren och sommaren har bokningarna för resten av 2020 bokats av. Det innebär att i stort sett alla intäkter från mars till december har försvunnit. Intäkter som inte kommer tillbaka även om myndigheterna släpper på restriktionerna i höst. Det beror på att planeringstiderna för stora möten och evenemang sällan understiger sex månader och oftast är ett år eller mer.

Vi ser en debatt kring nöjesparkerna som inte kan hålla öppet i sommar. De kommer att drabbas oerhört hårt ekonomiskt och vi lider med dem.

Med detta brev vill vi uppmärksamma att vi är många fler inom besöksnäringen som i princip belagts med näringsförbud och inte kan se någon som hels ljusning, snarare tvärt om.

I och med att vi driver mycket stora anläggningar så är hyran oftast den största fasta kostnaden. Till det kommer alla övriga fasta kostnader. Det innebär miljonförluster varje månad för många anläggningar och det är inte rimligt att tro att något företag kan bära det under en så lång tid som detta handlar om.

Våra verksamheter är en motor i besöksnäringen i hela landet. Ofta pratar man om en turismekonomisk faktor gånger 3 eller 4 för varje krona som spenderas på en mötesanläggning. Det innebär välfyllda hotell samt att restauranger, handel- och transportsektorn får kunder.

Det är även på våra anläggningar som många ungdomar och utrikesfödda får sina första jobb.

Många underleverantörer som teknikföretag, eventbyråer, talare och artister är också beroende av mötesanläggningarna. Det genererar många arbetstillfällen och mycket skattepengar till det offentliga.

Det är även på våra anläggningar som många ungdomar och utrikesfödda får sina första jobb. De stora mötesanläggningarna i Sverige har sammanlagt många tusentals anställda. Vill Sverige ha en mötesindustri kvar måste något ske.

För att säkerställa att dessa företag kan överleva och kan behålla en personalstyrka som kan starta upp verksamheten när vi återgår till mer normala förhållanden i samhället, så behövs fortsatta åtgärder från staten. Förutom hyresstödet till fastighetsägare är omställningsstödet det stöd som med precision riktar sig till de som drabbats absolut hårdast.

För att rädda en hel bransch som annars riskerar att helt raderas ut vädjar vi om en förlängning av omställningsstödet. En eventuell höjning av gränsen, för när ett företag är berättigad till stödet, skulle nå de värst utsatta. Dessutom behöver Folkhälsomyndigheten och regeringen tydliggöra skillnaden mellan offentliga sammankomster och ”vanliga” möten och konferenser då stora missförstånd råder och allvarligt drabbar en hel näring.

Aros Congress Center Gruppen

vd Tobias Hultberg

Conventum Örebro

platschef Anders Karlsson

Karlstad CCC

vd Mattias Nord

Radisson Blu Waterfront

general manager Maria Tullberg

Stockholm City Conference Center

vd Carin Sjöberg

Svenska Möten

vd Sylvia Nylin

Wisby Strand

vd Johan Lindvall

Göransson Arena

vd Fredrik Granting

Anmäl text- och faktafel