Debatt: Facit av 100 procent förnybart

Nu har facit av 100 procent förnybart kommit. Såväl Sveriges energipolitik som Europakommissionen bör ompröva om sol- och vindkraft verkligen är hållbara energisystem.

Resultatet ser vi i Texas med 36 timmars elavbrott. Vindkraftsverken är fastfrusna och solkraften är översnöad. Ska vi ha samma energisystem i Sverige också?

Genom det långa elavbrottet i Texas har vattenledningar frusit sönder och strandsatta människor har kolmonoxidförgiftats då de satt sig i bilen för att få lite värme.

Nej Energimyndighet, energiminister, miljöparti och Naturskyddsförening ta bort skygglapparna och inse att en massiv utbyggnad av kärnkraften är av nöden tvunget.

Alla som har verkat för ett 100 procent förnybart energisystem borde ta sig för pannan.

Stoppa den massiva utbyggnaden av vindkraft. Att stödja sig på ett tredje ben när det hela tiden viker sig. Nu när kylan kom så avgav den totala vindkraften om 10 000 MW bara 1 300 MW eller 13 procent. Sluta låtsas vara oförstående över läget det har Svenska Kraftnät talat om i samband med åtskilliga årsredovisningar. Under 90 procent av tiden kalkylerade de med 6 procent under sommaren och 11 procent under vintern. Med andra ord producerade vindkraften vid det aktuella tillfället 200 MW mer än vad det förväntades göra. Varför denna ihärdiga faktaresistens i samband med den förda energipolitiken.

Se bortom vad som är politiskt acceptabelt och gångbart. Först krävs en djupgående analys av de olika energisystemen som också efterlyses av Chalmers professorn Per Fahlén. Man har anammat sol- och vindkraft utan att göra en föregående analys utan bara baserat på orealistiskt religiöst tyckande.

Frikoppla från förnybarhetslobbyn och gör en vetenskaplig undersökning av de olika energikällorna ur samtliga aspekter. Resultatet torde bli att den massiva satsningen på vindkraft varken är ekonomiskt -, tekniskt-, råmaterialmässigt – eller livslängdsmässigt motiverad. Även antalet dödade i kärnkrafts- och vindkraftshaverier och – olyckor. Totalt 41 dödade som funktion av kärnkraften under hela dess levnad medan vindkraften skördade 166 dödade på ett enda enskilt år.

Energimyndigheten har skissat på ett rent förnybart system vid Webbinarium som hölls av SSM Strålskyddsmyndigheten man räknade med 200 TWh år 2045 men Per Langer Fortums förre vd prognosticerade ett behov av 240 TWh år 2045 och detta var innan LKABs behov på ytterligare 55 TWh och baserat på en utredning från Danmark tror man att behovet kommer att vara så högt som 500 TWh. Detta ändrar förutsättningarna totalt och att bygga vindkraft är inte speciellt användbart. För en kostnad av 200 miljarder har man uppnått en energileverans av 17 TWh inklusive överskottsenergi. Inte mycket utrymme för lagring. För 200 miljarder kan vi bygga 2 fullstora kärnkraftverk med energileverans av 15 TWh men detta under 80 – 100 år jämfört med 20 år med avtagande effekt redan efter tio år för vindkraften.

Under tio år byggde vi ut kärnkraften med 75 TWh som resultat eller betydligt effektivare än en vindkraftsutbyggnad. Ska vi klara 500 TWh gentemot dagens 140 TWh plus 20 TWh export så måste detta ske med kärnkraft. Annat alternativ är inte gångbart. Detta borde inses av såväl Energimyndighet som energiminister. Se sanningen i vitögat och bevare oss för en utveckling liknande Texas med flera stater där man tvingat fram avställning av kärnkraft och utbyggnad av förnybart.

Carl-Åke Utterström

