Debatt: Fastigheter konfiskeras under strandskyddets täckmantel

Nu har frågan om strandskydd blossat upp i debatten för att Centerpartiet krävt det i regeringsförhandlingarna.

Direkt drar då miljöorganisationerna igång tillsammans med Miljöpartiet och menar att strandskyddet inte får förändras. Debattartiklar och ledarartiklar i tidningarna har tagit upp frågan. Det märkliga är att det alltid handlar om att antingen får man bygga eller inte bygga alls. Och det handlar bara om stora exploateringar. Att antingen ska vi ha strandskydd eller inte alls. Låt mig berätta lite från den lilla verkligheten.

Vi har under lång tid haft strandskydd i Sverige, sedan 50/60-tal. Väldigt få ifrågasätter strandskyddet i generella termer. Men 2009 ändrades strandskyddsreglerna till att bli direkt absurda. Att man inte får exploatera obebyggda stränder är väl ganska självklart. Att människor ska ha tillgång till skog och mark vid sjöar att vandra och bada vid är naturligt för oss svenskar. Men alla befintliga fastigheter som ligger vid våra sjöar omfattas också av strandskydd. Det innebär att fastigheter som är flera hundra år ”konfiskeras” genom att man från kommuner och länsstyrelser drar fiktiva gränser på befintliga fastigheter. Något som man kallar tomtplatsbestämning. Då kommer en eller två tjänstemän eller kvinnor ut och springer runt på din tomt och hittar en massa argument för att konfiskera tomtmark, det kan vara lite så kallad naturtomt, några träd, eller lite sly som du glömt att slå som gör att tomten ”konfiskeras” och naturligtvis får du inte ha tomt ner till sjön, trots att så har varit fallet i 130 år.

Helt plötsligt går din tomtgräns mitt på gårdsplanen. Om du tror att du kan använda argumentet att platsen är sedan länge ianspråktagen – glöm det. Du blir ju naturligtvis tillfrågad vad du som fastighetsägare tycker. Men tror du någon lyssnar på dig? Icke sa nicke. Även om du överklagar så är det hugget i sten. Mark- och miljödomstolarna är länsstyrelsernas största supporter. Även med goda välgrundade argument så struntar de i vad du anser.

I mitt fall äger jag en liten jordbruksfastighet, med nio byggnader, alla samlade i en gårdsmiljö sedan 1800-talet, med tre byggnader vid sjön. Här har bedrivits mindre jordbruk och fiske under nästan hela 1900-talet. Hela fastigheten omfattas av strandskydd, det vill säga all mark, även skog och åkrar. Även om man är flera hundra meter från sjön så får man inte göra någonting. Jag behövde bygga en ny mindre ekonomibyggnad för traktorer, vagnar et cetera. Jag önskade bygga den i anslutning till befintliga ekonomibyggnader, som är små och otidsenliga.

Kommunen gjorde en utredning på plats och konstaterade att det inte gick att bygga någon annanstans än på den plats jag sökt för. Men länsstyrelsen satte stopp därför länsstyrelsen hade dragit en fiktiv gräns direkt bakom en av byggnaderna. Att hitta en lösning var inte länsstyrelsen intresserad av. Handläggande tjänsteman/kvinna påstod att länsstyrelsen är en domstol som inte diskuterar lösningar med medborgarna.

Överklagade. Mark- och miljödomstolen påstod i sin dom, som naturligtvis gick på länsstyrelsens linje, att det inte var klarlagt att det inte gick att bygga någon annanstans, trots kommunens utredning som motbevisade detta. Återstår då att bygga en ekonomibyggnad direkt framför bostadshuset. Något som jag som fastighetsägare aldrig skulle göra. Det är ju mitt ansvar att vårda och värna den historiska kulturmiljö som finns. Inte några tjänstemän på länsstyrelsen.

Låt mig också klargöra att när jag menar vad som är tomtplats är det den gårdsmiljö med de samlade byggnaderna som utgör min tomtplats. Skulle aldrig hävda detta för skog eller åkermark. Åkermark bebygger man inte.

För några år sedan önskade jag renovera en av bodarna vid sjön, bygga till den cirka 10 kvadratmeter och renovera den så att den smälte in i befintlig 1800-tals miljö. Det blev tvärnobben och dessutom hittade man på att jag hade ett svartbygge bredvid. Då ankom det på mig att bevisa att det inte var ett svartbygge. Länsstyrelsen påstod att det aldrig skulle gå att rätta till detta. Till saken hör att har du ett svartbygge i strandskyddsområde så preskriberas aldrig ”brottet”. Dessutom riskerar du hot om rivning. Vi fick begära ett domstolssammanträde med Mark- och miljödomstolen och förklara vad som hänt. Med intyg och vittnen som under ed berättade hur allt gått till och hur byggnaderna hade använts. Domstolen gav oss rätt.

Bevisen var solklara. Det var inget svartbygge. Sedan gick det att begära att få bygga om den andra sjöboden. Men kravet var inga fönster mot sjön. Varför då kan man undra. Jo, det kan skrämma människor som vistas på sjön. De kan ju tro att det bor folk där… Vem tror du fick betala advokatkostnaderna för att bevisa sin oskuld? Ja, inte var det länsstyrelsen.

Så när Centerpartiet, och förhoppningsvis andra partier vill förändra strandskyddslagstiftningen välkomnar vi, som bor på landet vid sjöar, detta. Den absurda klåfingrighet som alliansregeringen (!) och riksdagen införde 2009 måste bort. Inga andra grupper av människor skulle acceptera att bli behandlade på detta sätt. Men eftersom vi är så få som får bo vid sjöar är det lätt att ge sig på oss. Vi har små möjligheter att göra vår röst hörd. Men jag kan höra Jonas Sjöqvist (vänsterns förra partiledare) höja rösten och säga: "Det är bara rika människor som bor vid sjöarna och de ska minsann inte ha mer…"

Det är naturligtvis inte sant. Här bor alla sorters människor. Men att behöva utsättas för avundsjuka och missunnsamhet är väl typiskt svenskt. Detta har ingenting med miljö att göra. Vi som bor vid sjöar är alla måna om den miljö vi lever i. Vi vill inte heller att det exploateras hejvilt. Vi vill inte heller att ´skog skövlas, gärden och åkermark förvandlas till tomtmark. Men att ge sig på människor som bor och lever i gårdar och hus som är flera hundra år och ”konfiskera” deras egendom är bedrövligt. Är det inte detta som är kommunism. Att ta någon annans egendom utan att kompensera för det.

Det är dags att nyansera debatten. För en tid sedan fick vi läsa att någon av miljöorganisationerna gjort en marknadsundersökning och frågat svenska folket om de ville ha kvar strandskyddet? Ja det ville de. Som man frågar får man svar. Nu har miljöorganisationerna gått uti stor debattartikel och säger att strandskyddslagstiftningen inte får förändras. Det vore bra om miljörörelsen nyanserade debatten, att kloka regler finns, att vi slapp plakatpolitik som folk bara blir förbannade av. Att vi ska ha strandskydd är väl ganska självklart. Men inför rimliga regler. Ge fler möjligheter att bo vid våra sjöar. Vi har gott om mark för allmänheten att vandra och sjöar att bada vid.

Sluta att ge sig på att konfiskera flera hundra år gamla fastigheter. Detta uppmärksammas inte i debatten och inte heller av den granskande journalistiken. Jag undrar om detta verkligen har varit riksdagens syfte med det ändrade strandskyddet eller om det är klåfingriga tjänstemän/kvinnor och enskilda politiker som ligger bakom.

Om vi vanliga människor ska respektera de lagar och regler som införs, måste det vara regler som är verklighetsanknutna. Tänk dig att någon kommer och säger till dig att, trots att du bott i ditt hus i flera generationer, nu får du inte ha en blomkruka, inga trädgårdsmöbler vid stranden vid bryggan. Och om du får tillåtelse att renovera en byggnad så får inget fönster vara mot sjön, trots att detta skulle passa syftet med huset. Visste du förresten att det finns regler som säger att man ska se till att du som bor vid sjön ska utnyttja din strandtomt så lite som möjligt. Med andra ord gör det så besvärligt som möjligt för människor att utnyttja sina faciliteter vid sjön. Tro det eller ej, men det är sant.

För den som är intresserad finns en tjock lunta med regler gällande strandskyddet. Boverket och Naturvårdsverket har skrivit en hel bok på 150 sidor. Där finns massor med små regler för klåfingriga tjänstemän som vill sabotera för människor som bor vid sjön.

Politiker och andra – sluta upp med alla dumheter! Uppför er vuxet och inför lagar och regler som har någon sorts sans och balans. Tack och lov att Annie Lööf och Centerpartiet tar upp besvärliga frågor så att det kan bli någon förändring i samhället. Ett år kvar till ordinarie val. Får vi in fler vuxna i riksdagen måntro…

Lars Gren

Ägare till liten jordbruksfastighet vid Mälaren, i Kungsörs kommun och i Västmanlands län