Debatt: Fler skäl att satsa på solceller

Kommentar på inlägget "Solceller är en gökunge i dagens energipolitik".

VLT hade den 7 augusti en debattartikel om solceller skriven av en ”fri debattör” med samma namn som undertecknad: Evert Andersson. Skribenten ondgjorde sig över det stöd som ges till solceller. Han framförde uppgifter och slutsatser som enligt min uppfattning ger en starkt missvisande bild av både nytta och kostnader.

- Sol-el är en del av den förnybara energi som vi strävar mot att producera och använda. Vi utnyttjar i världen mindre än en tiotusendel av solens utstrålning till jorden för el- och värmeproduktion. Det sker genom vattenkraft och vindkraft (via vädersystem som drivs av solen) och genom solceller. Men det är en liten andel. I stället använder vi globalt stora mängder fossil energi (kol, olja, naturgas), med åtföljande utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen.

- Sol-el i Sverige har ökat starkt i procentuella tal de senaste åren, men står ännu för en liten andel av den totala elproduktionen; i år blir det cirka 0,5 procent. Energimyndigheten räknar med att man genom en successiv utbyggnad kan komma upp i 5 till 10 procent av vår elproduktion under överskådlig tid.

- Sol-el har fördelen av att kunna produceras i mycket småskaliga anläggningar nära användaren där den installeras på villor, industritak och jordbruksfastigheter. Den är helt tyst och ger inga bullerstörningar som till exempel vindkraft. Det blir inga negativa och kontroversiella effekter som vattenkraft kan förorsaka både uppströms och nedströms.

Begränsningen är att sol-el bara kan produceras när solen skiner, liksom att vindkraft kan produceras bara när det blåser. Man köper alltså in el när det behövs. Det kan i princip vara vattenkraft, eftersom vatten kan lagras i magasinen. Men en solcellsinstallation på till exempel en villa producerar typiskt lika mycket överskott under sommarhalvåret (förutom det man själv förbrukar) som underskottet att köpa in under vintern och på nätterna.

Nettoeffekten blir att den egna elanvändningen totalt kan balanseras av egen elproduktion. Det ger i Sverige ett ökat överskott på el som exporteras till länder som Danmark, Tyskland och Polen. De tre länderna har höga elpriser så vi får bra betalt. De har också höga utsläpp av klimatgaser i elproduktionen, som minskar genom ökad import av svensk el.

Det finns alltså flera skäl att satsa på solceller. Svenska staten bidrar i dag med cirka 1 miljard kronor per år, huvudsakligen som ett tjugoprocentigt investeringsstöd till mindre anläggningar för egenproduktion. Det är troligen väl använda pengar i ett startskede. Dessutom ges en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme till privatpersoner. Det senare är i samma storleksordning som den energiskatt och moms som betalas för den el som köps in när solen inte skiner på taken.

Det har sagts att tillverkningen av solceller förbrukar energi och leder till utsläpp av klimatgaser. Det är sant, men energin under tillverkningen kompenseras på mindre än två år av solcellernas produktion när de satts i drift. Utsläppen av klimatgaser för solcellernas hela livscykel är 28 g koldioxid per kilowattimme (enligt Vattenfall). Det är bara hälften till en tredjedel av vad den ganska gynnsamma nordiska elmixen ger i utsläpp. Tillverkningsprocessen orsakar 20 till 30 gånger mindre klimatpåverkan än den elproduktion som kan inbesparas i Polen och Tyskland när vi exporterar vårt ökade överskott till dem.

Påståenden om att svensk sol-el inte är effektiv ur energi- eller klimatsynpunkt saknar verklighetsförankring och helhetssyn. Och alla investeringar kostar något i starten för att ge goda effekter i framtiden.

Evert Andersson

Debattör nummer två, med samma namn som nummer ett

