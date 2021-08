Debatt: Fler tar yrkesexamen efter liberal reform

Tvärtemot den bild som ges från socialdemokratiskt håll så visar en granskning som riksdagens utredningstjänst tagit fram över genomströmningen i gymnasieskolan att det är fler elever idag som slutför och tar en yrkesexamen. Av nybörjarna på yrkesprogram höstterminen 2017 hade 74 procent fått en examen inom tre år, vilket är en ökning från 67 procent för nybörjarna höstterminen 2011.

Bakgrunden till vår omläggning av gymnasieskolan var avsaknad av lärlingsutbildningar och bristande kvalitet. Men också att yrkesutbildningarna hade en svag koppling till arbetslivets behov. För Västerås blev ändringarna ännu större när vi höjde antagningskraven från grundskolan för att få komma in på yrkesprogram.

Socialdemokraterna i Västerås ägnade en period mellan 1998-2006 åt lokala experiment som under lång tid fick negativa effekter. Det värsta exemplet var när de införde en regel att alla elever, oavsett om de har godkänt från grundskolan eller inte, skulle komma in på nationellt program. Därefter justerades detta till att de som saknade ett par ämnen kunde börja på ett nationellt program. Det viktigaste för Socialdemokraterna har alltid varit att det ska vara lätt att komma in, men de tog inte ansvar för att detta också slog ut mellan en tredjedel och uppemot hälften av alla elever under den här perioden.

Liberalerna vill lyfta och återupprätta statusen på yrkesprogrammen där de praktiska kunskaperna värderas, där elever som vill ut i arbetslivet direkt ska kunna erbjudas en bra utbildning som faktiskt efterfrågas av och är framtagen tillsammans med branschen.

Söktrycket måste upp. Därför vill vi reglera tydligare i skollagen krav på studie- och yrkesvägledning och att detta ska ske av behöriga vägledare. Informationen om framtidens arbetsmarknad och möjligheter måste bli bättre. Vi vill att branschen tar ett större ansvar och ges ett större inflytande över yrkesprogrammens innehåll. Liberalerna ser gärna även ökat inslag av lärlingar och branschlärlingar där arbetslivet helt övertar ansvaret. Vi måste formalisera samverkan mellan arbetslivet och gymnasieskolorna inför framtidens utbud av gymnasieprogram. Jag menar att arbetsmarknadens behov måste få påverka hur kommunerna prioriterar utbildningsplatserna.

Den gymnasiala yrkesutbildningen är den mest efterfrågade kompetensen inom flera viktiga branscher. Men dagens programutbud svarar inte mot detta. Vi behöver också förbättra genomströmningen i gymnasieskolan, det finns för stora skillnader mellan länets kommuner men också mellan de olika programmen. I vissa kommuner lämnar hela 35 procent gymnasiet utan slutbetyg, ett misslyckande för hela samhället.

Liberalerna menar att det främsta verktyget för att öka deltagandet på yrkesprogrammen är att fler klarar grundskolan. De 16-17 procent som idag lämnar grundskolan utan behörighet utgör en viktig potential till de yrkesinriktade programmen. Studie- och yrkesvägledningen är en annan pusselbit som brister idag och slutligen så måste alla parter tala väl om yrkesutbildningarna och visa vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden som bokstavligen skriker efter denna kompetens.

Roger Haddad (L)

Liberalernas skolpolitiska talesperson