Debatt: Flera stora märken tillverkar vätgasbilar

Svar på "Vätgasdrivna bilar är inte konkurrensmässiga", VLT den 29 juli.

Det är intressant att läsa Mats Kälvemarks kommentar angående min artikel ”Vätgas framtiden olja”. Toyota, Honda, Hyundai har serieproducerat vätgasbilar i flera år, något som Kälvemark anser vara ett dödfött projekt, och BMW, Mercedes och Audi håller på att utveckla sådana. Tänk att det redan finns tankstationer för vätgas i Sverige och många andra länder i världen – totalt över 600 stycken och det ökade med 107 stycken år 2020, trots att det enligt Kälvemark är så farligt med vätgas. Och tänk att vätgas som drivmedel inte är nämnvärt dyrare att köra på än på bensin och diesel – och kommer bli billigare när efterfrågan ökar, trots att det enligt Kälvemark är så dyrt att producera och ineffektivt som energikälla.

Anledningen till att vi inte har mer vätgasdrivna bilar i dag är för att det hittills inte funnits några MP-subventioner för vätgas som varit i närheten av vad staten pumpar in i ”batteribilar” eller biobränslen (som också släpper ut CO2). Men också för att utvecklingen för vätgasbilar stannade upp när Elon Musk introducerade Teslan 2008 (som jag skrev).

Ja, intressant att se att det finns så olika åsikter. Man undrar vad det kan bero på. Min nästa bil ska i alla händelser bli en vätgasbil. Tills dess kör jag på bensin och klimatkompenserar mitt CO2-avtryck genom att via VI-skogen betala in pengar för att de ska plantera träd (2 000 kronor per år) som binder mer än 100 procent av det CO2 bilen släpper ut. Till det betalar jag en extra fordonsskatt på 6 500 kronor per år beroende på den miljöpolitik som vår MP-styrda regering sett till att vi har.

Pehr-Johan Fager