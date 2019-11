Debatt: Flera trygghetsskapande åtgärder har gjorts

Svar på debattinlägget ”Värna Öster Mälarstrand”, VLT den 28 oktober.

”Arbetsgrupp Öster Mälarstrand” skriver ett inlägg om tryggheten för boende på Öster Mälarstrand.

Vi har vid flera tillfällen haft möten och dialoger med engagerade boende för att öka tryggheten vid Öster Mälarstrand och Vågholmen tillsammans med politiker och tjänstepersoner från de två nämnder som ansvarar för den fysiska utformningen. Vid sommarens möte deltog även kommunpolisen och lyssnade in de synpunkter som arbetsgruppen framförde och beskrev hur polisen jobbar med säkerhets- och trygghetsfrågor.

Ansvaret för området kring Öster Mälarstrand är delat. Tekniska nämnden ansvarar för utformning av torget, lekplats, parkeringar, gång- cykel och bilvägar och Vågholmen ut till Elbafärjan. Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande ansvarar för utegymmet och båtbryggorna.

Vi politiker och tjänstepersoner från bägge nämnderna har lyssnat och tagit till oss av de synpunkter som kommit in. Flera trygghetsskapande åtgärder har satts in, exempelvis en bom som stoppar obehörig biltrafik ut till båtbryggorna bortanför parkeringen till utegymmet.

I början av sommaren sattes en skylt upp vid infarten till Vågholmen som förbjuder fordonstrafik utan tillstånd, vilket möjliggör för polisen att agera vid överträdelser.

Dessa insatser har ändå inte upplevts varit tillräckliga. Därför beslöt Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande att sätta upp en ny bom vid infarten till Vågholmen som skulle vara öppen dagtid, men stängd under natten och att tiden skulle stämma med Elba-färjans tidtabell. Däremot har det aldrig varit tal om att bommen skulle hållas stängd under hela vinterhalvåret. Det är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt att även personer med nedsatt rörelseförmåga har möjlighet att komma ut på Vågholmen och ta del av naturupplevelser under hela året.

Efter mötet som hölls i höstas med arbetsgruppen har tekniska nämnden bland annat satt upp fler betongsuggor för att öka tryggheten och försvåra för bilar att köra i hög hastighet vid torgytan.

Vi uppskattar att det finns medborgare som engagerar sig för sin närmiljö för att öka trivsel och samhörighet för alla åldrar. Vi ser fram emot en fortsatt dialog för hur vi ska låta alla västeråsare oavsett funktionsförmåga att få tillgång till den vackra miljön och vid Öster Mälarstrand, Vågholmen och utegymmet.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande

Anny Bustos (S)

Vice ordförande Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande

Anna Thunell (MP)

Ordförande Tekniska Nämnden

Solveig Nilsson (S)

Vice ordförande Tekniska Nämnden

