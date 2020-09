Debatt: Flights to nowhere

Flights to nowhere är det senaste flygtrenden. Antal resenärer är begränsade för att förhindra smittspridning och det finns ett krav att alla passagerare bär munskydd. Det finns olika sorters Flights to nowhere, till exempel där planet inte lämnar marken, eller flyger korta sightseeing tours för att sedan landa på samma ställe.

I Brunei, Japan, Australien och Taiwan har flygbiljetter sålt slut och många andra länder diskuterar den här flygtrenden.

De små skärmarna kan användas för att säkerställa att alla har en bra utsikt över landskapet nedan. Det vore bra om det gick att handla på taxfree också. Detta skulle rädda alla företag som har affärer på flygplatserna.

Det är dags för Sveriges flygplatser att erbjuda Flights to nowhere som nöjesupplevelser som också kan rädda jobb, turism och företag.

Detta kommer också att vara perfekt för elflygplan och flygplan som använder biobränsle.

Anita Muchilwa Wallén

