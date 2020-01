Debatt: Flygplatsen – ett kommunalt reptrick

Till skaran av berömda illusionister, allt ifrån Houdini till Joe Labero, sällar sig nu Västerås kommun med sina planer för Västerås Flygplats.

Från ledningens sida försöker man skapa intrycket att verksamheten utvecklas så starkt att den kräver ett utökat miljötillstånd från 55 000 till 70 500 flygrörelser per år motsvarande i genomsnitt nära 200 rörelser per dag under årets alla dagar.

Nu är nyheten man vill nå ut med att man fått ett utökat tillstånd så att man har utrymme för en framtida tillväxt. Hur ser den marknadsanalysen ut, som tydliggör att man behöver detta extrautrymme?

Ledningen vill härmed påvisa expansion för att därmed berättiga sin existens. En nyhet värd att slå upp i tidningen hade varit om ledningen kunnat avisera att verksamheten expanderat så kraftigt att man växt ur det hittillsvarande tillståndet.

Vd Tezz Tordsdotter Åkerman antyder i artikeln, att det inte är det kommersiella flygets tänkta utveckling man förbereder sig för. Nej, något har man tydligen lärt sig av tidigare års fiaskon med galna kontrakt med operatörer, som antingen fått betalt för att nyttja Västerås flygplats eller också blivit dagsländor, som kastat in handduken efter ett par landningar. Kanske har Tordsdotter Åkerman också tagit något litet intryck av hur kommersiellt flyg generellt utvecklas under intryck av dagens klimatdebatt.

Ett veritabelt strategibyte är vad det handlar om. Nu är det inte det kommersiella flyget som ska fylla flygplatsen och det nya miljötillståndet, även om hon ändå hänger kvar vid gamla drömmar och menar att det ökade (?) passagerarantalet kan komma att kräva viss tillbyggnad av terminalbyggnaden med mera.

Nej, nu är det allmänflyg, varmed menas skol-, privat- och bruksflyg samt helikoptrar. Finns det en riktig marknadsanalys som visar på en så stark expansion av dessa grenar att ett utökat miljötillstånd erfordras? Eller gör man som man alltid har gjort med flygplatsen, man skapar utrymme för verksamheter, utrymme som man sedan med lockpriser och märkliga avtal försöker fylla.

Och hur ser ekonomin ut för dessa delar av ”allmänflyget”? Kan man ta rätt betalt av dessa nyttjare? Täcker verksamheterna sina egna direkta kostnader plus ett bidrag till flygplatsens övriga allmänna och fasta kostnader? Så har tydligen inte varit fallet historiskt.

Nej, att man fått ett utökat miljötillstånd är inte någon nyhet att förmedla. En nyhet värd att presentera trötta skattebetalare vore att flygplatsen nu nått en så omfattande lönsam verksamhet, att man behöver ett utökat miljötillstånd för 200 flygrörelser dagligen.

Styrkvartetten i kommunen har verkligen fått manegen krattad för sig med endast V som opposition när det gäller flygplatsen. Moderaterna, genom Elisabeth Unell och Anna Hård af Segerstad, framförde strax före jul att man inte får gå till överdrift när det gäller klimatfrågan. Litet flyg till och från Västerås kan väl inte vara så farligt, menar de. Vanliga klimatskeptiker brukar tvivla på forskarnas analyser och prognoser. Västeråsmoderaternas argument är annorlunda. Det går ut på att värna flyget och Västerås flygplats.

Ulf Hedman

