Debatt: Flygplatsen kostar 208 spänn per år per skattebetalare

Svar på inlägget "Stoppa miljonerna till flygplatsen”, VLT den 4 december.

I din debattartikel inleder ni med en felaktighet: ”bakgrunden till folkomröstningen är personer med ekonomiska intressen i Västerås flygplats”. Jag stod som initiativtagare till ”folkinitiativet för flygplatsens framtid” och jag har egentligen inga ekonomiska intressen i Västerås flygplats. Innan jag flyttade hem mitt företag så satt vi i ett industriområde i Järfälla. Jag ger dig en hint som gått vissa av dina kollegor förbi: FlygTEORIskolan. Däremot har jag synnerligen god insikt i vad kringverksamheten genererar till Västerås och med enkel matematik är ert minus vänt till ett plus, det gäller bara att ta bort skygglapparna för att se det.

Det var en motig vår och försommar för att få underskrifter mitt i en blomstrande pandemi, men under sommaren hände något. Fler och fler engagerade sig, våra kollegor på de andra flygskolorna på flygplatsen gjorde det men inte av ekonomiska intressen (de som många andra sliter som djur för att överleva i covid-19-tider) utan av tidigare nämnd kringverksamhet.

En folkkraft väcktes till liv som var mäktig och överväldigande. Alla skrev på, för eller emot spelade ingen roll och det var alla sett från ett politiskt spektrum: från V till SD och allt däremellan. Det var bagarsöner, sotare, företagsledare, lärare, studenter, pensionärer, vårdpersonal med mera (mest en referens till er debattartikel där ni signerar med hela spektret för att göra det folkligt, där en hel del är politiker eller nära släktingar till politiker, eller har egenintresse som ni påstår är folkinitiativets enda drivkraft).

Det jag vill komma till: ni verkar vilja vända på folkligheten i engagemanget vilket är respektlöst mot de som engagerat sig på sin fritid, i ur och skur, kväll som helg, dag som natt, utan någon slags ekonomisk kompensation men för att de inte uppskattade ett politiskt beslut. Quite simple egentligen:

S, L, MP och V fattar ett politiskt beslut i mars att lägga ner flygplatsen. ”Vi har kommit till vägens ände”.

Den 16 mars lämnas folkinitiativet för flygplatsens framtid in.

Det samlas namn och överlämnas till Anders Teljebäck och Lars Kallsäby i Stadshuset, ordförande för KS samt KF, den 16 september. Det är över 18 000 namn, en del dubbletter och otydliga underskrifter. Då man kommit till 15 395 slutar man räkna för att spara pengar, antalet som krävs är passerat med råge.

Förvåningen lär vara stor hos politikerna som önskar lägga ned: ”hur är det möjligt, i dessa tider dessutom?”. Man ska aldrig underskatta folket.

En halv miljard är mycket pengar när man förstorar det.

För övrigt ämnar jag inte kommentera erat inlägg, miljön med mera har bemötts så många gånger och om det duckats förr så lär det duckas igen, däremot en liten fundering och en matematisk övning om vi leker med tanken att flygplatsen i sin helhet är en förlustaffär för västeråsarna (vilket den inte är):

En halv miljard är mycket pengar när man förstorar det. Låt mig förminska och göra det greppbart. En halv miljard på 20 år är 25 miljoner per år. Om vi säger att vi har cirka 120 000 röstberättigande så är det 208 spänn per år per skattebetalare.

Säg att du är i Sälen med dina vänner och gör misstaget att inte skippa sista åket och dundrar in i en liftstolpe på vägen ner: brutet okben, lårben, flera revben samt en kraftig hjärnskakning. Du får ambulansflyg hem, men i stället för att landa i Västerås landar du på Arlanda och får sen kuska runt på dåliga vintervägar och låser ambulansen för annan akuttransport i 3–4 timmar. Detta samtidigt som ambulansen inte kan användas för andra i stan, till exempel ett barn som satt i halsen som är på väg att kvävas och behöver akut vård.

För 208 spänn per skattebetalande västeråsare per år är du väl unnad att flygas direkt till Västerås. Det tycker i varje fall jag, vad tycker du?

Ni är varmt välkomna att komma förbi på en kaffe, och en saklig dialog om flygplatsen. Vi har finaste utsikten på fältet.

Ulf Gelberg

Drog igång Folkinitiativet men fick sen världens hjälp och blev rörd i själ och hjärta

Skolchef Flygteoriskolan AB

Medmänniska

Skattebetalare

