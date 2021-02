Debatt: Flygplatsen perfekt för leveranser med drönare

Västerås flygplats och andra småflygplatser i Sverige är perfekta för kommersiella leveranser med drönare och air taxis. Nollutsläppsflygfordon och kommersiella leveransdrönare används redan i olika länder. Detta skulle hjälpa flygplatsen att generera mer pengar.

I Rwanda används drönare för att leverera blod och medicin till sjukhus. Flyzipline (Zipline’s snabba leveranstjänster) och Globhe (ett Svenskt företag) är två företag som använder drönare för att leverera medicin, blod och varor). Drönare används för att rädda liv och för kris och beredskap.

Enligt en artikel publicerad i Daily Star UK, den 28 januari, ska Coventry City Council, den brittiska regeringen och Hyundai Motor Group lansera ”Air One” världens första flygplats för leveransdrönare, flygfordon och air taxis bredvid stadens Ricoh Arena senare i år. Nollutsläppsflygplatsen med vertikal start- och landningsinfrastruktur ska tillåta lufttaxi och elektriska leveransdrönare att landa och ladda. Det sägs vidare att Air-One har utvecklats för den kommande "urban air mobility revolution”, som uppskattas vara värd mer än en biljon brittiska pund under de närmaste 20 åren. Det sägs också att detta i sin tur ska minska trängseln, bidra till en koldioxidfri framtid och minska luftföroreningarna.

I en annan artikel publicerad den 29 januari av Reuters med titeln "Flying cars airport of the future to land in England", har flygplatsen designats av Urban-Air Port, som utvecklar den infrastruktur som krävs för både människor och varor.

I Naturvårdsverkets Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen står den följande citat: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987)”. På Naturvårdsverkets webbsida finns det information om hur man kan söka forskningsbidrag ur miljöforskningsanslaget.

Västerås flygplats, Västerås flygskolor, Västerås flygklubb, Västerås sjukhus och företag behöver samarbeta med Naturvårdsverket, Hyundai Motor Group, Amazon, Flyzipline, Globhe och Uber för att se till att Västerås flygplats blir den första flygplatsen i Sverige som är anpassad för snabbare och miljövänliga kommersiella leveranser med drönare och air taxis.

Anita Muchilwa Wallén

Anmäl text- och faktafel