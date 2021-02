Debatt: Flygskolorna betalar för lite ­för ­användningen av flygplatsen

Kommentar på inlägget ”Inkonsekvent konsekvens”, VLT den 1 februari.

Jag håller med om att vägar, järnvägar, sjöfart och flyg är infrastrukturer som möjliggör för människor, varor och gods att transporteras. Vidare måste infrastruktur få kosta pengar. Det måste dock vara en rimlig balans mellan kostnad och nytta.

Man kan inte anlägga en infrastruktur som kostar stora summor att vidmakthålla och som utnyttjas av ett fåtal. Vad gäller att utnyttja befintlig infrastruktur för utbildningsändamål så skiljer det mycket hur stor andel av totala utnyttjandet som används för utbildning av förare till motorfordon, järnvägsfordon, sjöfart och luftfart.

Vad gäller sjöfart så är kostnaden för infrastrukturen mycket låg, vattnet finns ju där och är fritt att använda, och utbildningen sker troligen mest inom den reguljära sjöfarten så det kan vi lämna därhän.

Vad gäller järnväg så är utnyttjandet för utbildning väldigt lågt i förhållande till den reguljära trafiken och även här sker en stor del av utbildningen i reguljär trafik. För utbildning av förare av motorfordon så är även här andelen utnyttjande av infrastrukturen för utbildning i förhållande till totala utnyttjandet mycket lågt. Dessutom bidrar de fordon som används för utbildning till samhällets inkomster via fordonsskatt, drivmedelsskatt och andra avgifter.

Men för flyget på Västerås flygplats så används den till 75 procent av flygskolorna och till 18 procent av privatflyg. Avgifterna för att använda flygplatsen för dessa två kategorier uppgår till cirka 27 kronor per landning, alltså mindre än en bussbiljett i tätortstrafiken. Om man skulle göra en anläggning för utbildning av motorfordonsförare som skulle kosta 30 mkr i underhåll per år och bara ta in 350 000 kronor i avgifter per år skulle det bli ett ramaskri men för flygutbildningen på Västerås flygplats anser vissa tydligen att det är helt acceptabelt.

Torbjörn Einarsson

