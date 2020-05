Debatt: Flytta allt flyg från Johannisberg till Hässlö

Har följt debatten angående flygplatsens nedläggning, vilket gör mig motiverad att skriva denna insändare då jag varit anställd i flygplatsbolaget under 15 år och då medlem av ledningsgruppen. Ett problem som vi anställda reagerade på var okunnigheten av flygbranschen, när det gällde de folkvalda som ingick i styrelsen för Västerås Flygplats AB och jag tror inte det har blivit bättre i dag. Att som anställd hela tiden leva med hotet att bli uppsagd från sitt arbete är både frustrerande och psykiskt nedsättande. Det gör också att en del anställda med väldigt bra kompetens tyvärr lämnar skeppet innan det sjunker.

När det gäller ekonomin i flygplatsbolaget skall man veta att det krävs cirka 600 000 passagerare perår för att nå ett så kallat. ”break even”, vilket är när man gör ett positivt resultat, och det har aldrig Västerås Flygplats varit i närheten av, naturligtvis kan det finnas andra intäkter som minskar underskottet till exempel fraktflyg. Vi hade under många år en hel del fraktflyg som naturligtvis var positivt för ekonomin, men miljökrav satte stopp för många av de flygplanstyper som användes för detta ändamål, vilket gjorde att operatören valde Skavsta i Nyköping i stället. Det var svårt att förstå hur miljökraven kunde vara annorlunda där.

Det finns en del boende nära flygplatsen som är ivriga förespråkare angående nedläggning, men jag säger bara att flygplatsen har funnits sedan 1930-talet och hur kan man välja att bosätta sig nära en flygplats, som man vet kommer att störa en med ljud från flyplansmotorer? Hur många tusen västeråsare störs inte hela dygnet av trafiken från motorvägen som skär rakt igenom Västerås. Här pratar man inte om nedläggning eller miljökrav.

Att lägga ner flygplatsen är en kapitalförstöring av sanslösa mått. Det finns i dag fyra flygplatser i Sverige som visar ett positivt resultat. Alla drivs av Swedavia, det vill säga staten genom LFV (tidigare Luftfartsverket): Alla de kommunala flygplatser som finns i Sverige gör ett negativt resultat och ingen skall tro att Skavsta i Nyköping, som drivs av ett internationellt företag, visar svarta siffror. 2017 gjorde de 10 miljoner i förlust. Vissa av de kommunala flygplatserna i Sverige får genom staten bidrag, för att ge boende i glesbygd möjlighet till ett drägligt resande.

Att driva flygplats i Sverige är oerhört kostsamt, då all verksamhet är hårt reglerad av regler och bestämmelser, inte minst när det gäller personal.

Som medlem i vår ledningsgrupp var jag med och förhandlade fram avtalet med Ryan Air och det var ”take it or leave it”. Ryan Air dikterade villkoren för att trafikera Västerås Flygplats och det var inget guldkantat avtal utan de betalade endast en avgift per passagerare. På den tiden SAS trafikerade flygplatsen betalade de, förutom passageraravgift, även handlingavgift och landningsavgift. När Ryan Air bestämde sig för var i Sverige deras bas skulle vara fanns Västerås med i bilden men det skulle innebära cirka 100 miljoner i investering på flygplatse, och alla kan förstå att det var en omöjlig ekvation när det gäller skattepengar till flygplatsen. För att få ekonomin i balans vet alla som arbetar i branschen att det gäller att hitta nya operatörer som vill trafikera flygplatsen.

Det förslag jag har för att rädda flygplatsen är: utred frågan att flytta all verksamhet från Johannisbergs Flygplats till Hässlö. Det innebär frigörande av mark för bostadsbyggande som var tänkt en gång i tiden. Marken på Hässlö ligger till stor del under Mälarens nivå och med tanke på den verksamhet som har bedrivits där kommer det att kosta åtskilliga miljoner för sanering av marken innan den kan användas för annat ändamål.

