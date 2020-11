Debatt: Fokus på den lokala handeln

Local is the new Black är en gemensam satsning över landet där stadskärnor går samman för att sätta fokus på den lokala handeln.

De senaste åren har diskussionen kring förändrade konsumtionsmönster, hållbar handel, lokala butiker och pressade marginaler på till exempel Black Friday intensifierats. Och därför tog Helsingborg City initiativet kring ett samarbete redan 2019, då vi stadskärnor gick samman i en kampanj för att lyfta lokala butiker runt om i landet. I år är förutsättningarna för julhandeln helt annorlunda och vikten av att gynna det lokala näringslivet är avgörande. Vi går in i handelns viktigaste månad samtidigt som vi har strikta restriktioner kring fysiska möten mitt i en pågående pandemi.

Local is the new Black uppmuntrar oss att på ett ansvarsfullt sätt fortsätta äta, uppleva och handla lokalt. Genom att stödja lokala verksamheter bidrar du till den ekonomiska och sociala hållbarheten i vår stad. Det blir också minskade transporter, klimatsmartare returer och mindre förpackningsmaterial.

I år lyfter kampanjen fram alla de kreativa och innovativa lokala initiativ som näringslivet tillsammans jobbat fram under pandemin.

I Västerås city finns allt från lokala stjärnor till globala kedjor, second-hand och mindre verksamheter med närproducerat. Framför allt är det lättare att hitta en produkt som passar direkt när du kan känna och klämma på den innan du bestämmer dig.

Vill du handla vid ett senare tillfälle går det utmärkt att köpa Västerås Citys presentkort. Kreativiteten bland företagarna flödar och de gör allt de kan för att minska smittspridningen och för att både kunder och personal ska känna sig trygga.

Låt oss visa att i Västerås är vi bra på att handla lokalt.

Maria Fors

vd Västerås Citysamverkan

