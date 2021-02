Debatt: För mig utgör flygplatsen en verklig tillgång

Kommentar på inlägget "L: Västerås välfärd står och faller med industrins fortsatta framgång", VLT den 5 februari.

I sin artikel lyfter debattörerna fram Västerås framgångsrika era under 00-talet efter en stagnerande folkmängd och näringslivsstruktur under 1990-talet. Säger också att de senaste åren har inneburit en positiv vändning med stora näringslivsetableringar vilket inneburit en ordentlig skjuts i tillväxten. Allt detta är givetvis väldigt bra och är resultatet av ett gott förarbete sedan milleniumskiftet.

Det är lätt att förstå den här debattartikeln som om Liberalerna och före detta Folkpartiet ligger bakom den här utvecklingen och inte konjunkturerna och strukturomvandlingen av det globala näringslivet som bidragit till detta. Möjligen ett litet frieri inför valet 2022 men inte så mycket sanning bakom eftersom FP/L inte varit med i den styrande majoriteten i Västerås annat än under en mandatperiod sedan millenieskiftet fram till 2018.

Brandberg och Nilsson ser framför sig Västerås som en av de internationella hubbarna för högteknologisk utveckling inom elektrifiering, ett samarbete mellan industri och forskning med många internationella kontakter. Här är jag verkligen benägen att hålla med, men har en viktig fråga till Brandberg och Nilsson varför man i så fall så frenetiskt varit direkt drivande i att lägga ner Västerås Flygplats?

För mig utgör flygplatsen en verklig tillgång för den högteknologiska utvecklingen. Men under Brandberg och Nilssons medverkan i den politiska ledningen av Västerås sedan 2018 har stadsdirektören, på den politiska ledningens instruktioner får man anta, hänvisat en intressant och just högteknologisk företagsetablering till Linköping på grund av att Västerås Flygplats ska läggas ner. Företaget ifråga ska utveckla den automatiserade flygplatsen med hjälp av 5G-teknik och hade rankat Västerås flygplats till den mest lämpade för ändamålet. Bakom företaget ligger KTH och ett antal storföretag som ser en marknad för just en sån här automatisering av cirka 45 000 mindre flygplatser runtom i världen. Det är häpnadsväckande korkat och ett exempel på, om jag använder Jesper Brandbergs egna ord på sin blogg strax innan valet 2018, ”betongsocialismen och översitteri från Västeråsmajoritet”, en majoritet han själv numera sitter i sen valet 2018.

Hans Johnson

