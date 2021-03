Debatt: Förbättra skötsel av våra gemensamma utemiljöer

Coronapandemin har gjort att fler stannar hemma under semestern, turistar i närområdet och fler vistas i parker, bostadsområden med mera. När fler västeråsare och turister tar med take away från fik och restauranger fylls papperskorgarna snabbt.

Fler ser hur standarden i Västerås successivt har sänkts. Mer ogräs syns. Sly växer upp i stadsdelsskogar och syns även bland gatstenar. Det skapar ett ovårdat gaturum och otrygghet.

En annan effekt av att fler är hemma är att fler västeråsare skaffar hund så syns nu tydligt att fler papperskorgar är överfulla av hundbajspåsar. Därför behövs mer städning och rensning av ogräs, men också blomster och gröna oaser som uppskattas av västeråsarna.

För att vi ska kunna ha ett levande city efter corona behöver det också hända mer saker. Ett sätt att få fler att vara i city är att skapa fler roliga aktiviteter som är möjliga att genomföra coronasäkert.

Därför har vi moderater i tekniska nämnden lagt förslag om att öka antalet tömningar av papperskorgar längs Mälarens promenadstråk och i Västerås city, och att vid behov ersätta mindre papperskorgar med större sk 'Big Belly papperskorgar', som automatiskt meddelar till parkavdelningen när de behöver tömmas.

Vi moderater vill att ogräs röjs och öka städningen med kortare tidsintervall, och även se över hur vi ska kunna få till mer grönska i city.

Till sist vill vi också att förvaltningen kontaktar Västerås Citysamverkan och fastighetsägare för att ta fram förslag på lämpliga aktiviteter och nya grepp för att fler ska vilja ta sig ner till city, och även konsumera där.

Anna Hård af Segerstad (M)

Stefan Lindh (M)

Erik Degerstedt (M)

