Debatt: Förenklad matematik om Västerås flygplats

Det har gjorts femtioelva utredningar på samhällsnytta och driftsnetto. Med samma resultat.

Skatter, sociala avgifter och moms från Flygplatsen på Hässlö drar in 40 pengar. Flygplatsen kostar 40 pengar. Drar in 20 pengar i avgifter. Så. Nån måste kameralt räknat pynta in 20 pengar.

Infrastruktur kostar. Skillnaden mellan flyget och cyklisterna är att flyget har en intäktssida. Cyklister bara kostar.

Very simple.

Anders Teljebäck och Jesper Brandberg i skamvrån. Med strut på huvudet.

Evert Jonsson

