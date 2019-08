Debatt: Förödande konsekvenser av F-kassans beslut

Förödande konsekvenser för enskilda och familjer kan bli resultat av Försäkringskassans avslag på ersättning. I stället för ”trygghet när livet tar en vändning”, som det står på Försäkringskassans hemsida, hamnar många i ett moras av juridiska svårigheter. Om exempel på det skrivs då och då i VLT.

Allt fler utförsäkras från sjukförsäkringen redan efter sex månader, efter regeringens direktiv till Försäkringskassan om striktare tillämpning av den så kallade rehabiliteringskedjan från 2008. Den som behöver vård och rehabilitering tvingas i stället gå tillbaka till arbetet eller till Arbetsförmedlingen. Alternativet är att vara utan egen försörjning. Många blir ännu sjukare. Självmord förekommer.

Också närstående drabbas, inte minst barnen, av de kraftiga försämringarna i sjukreglerna.

Försäkringskassans handläggare har oftast ingen medicinsk utbildning, inte kunskap om fysisk eller psykisk arbetsmiljö, inte kunskap om rehabilitering, om arbetsförmåga etcetera. Kunskap om att utreda arbetsförmåga finns på Arbetsförmedlingen. Det är inte rättssäkert då Försäkringskassans handläggare beslutar om arbetsförmåga bara utifrån pappersdokument.

Personer som arbetar inom vården, transporter, flyget etcetera kan trots läkarintyg få avslag på sjukpenning när de är sjuka. Förutom onödigt och ökat lidande leder den så kallade rehabiliteringskedjan till ett farligt samhälle.

Försäkringskassans handläggare beslutar ofta rutinmässigt att den som varit helt sjukskriven under lång tid ska återgå direkt till arbete 100 procent. Det visar att handläggare inte har rätt kunskap för sin uppgift. Grundläggande är att rehabilitering och återgång till arbete för långvarigt sjuka ska ske stegvis och under kontrollerade former.

En skadlig arbetsplats måste åtgärdas innan den sjukskrivne återgår i arbete. Annars är risken stor för återfall. Det handlar inte minst om arbetsplatser där människor sjukskrivs för utmattning. Inte sällan ingår mobbning i ärenden där utmattningsdiagnos är grund för sjukskrivning. Det är fel att påstå att det för alla är bra att vara på arbetet.

Mobbning främjas av den tystnadskultur som sprids på arbetsplatser, även offentliga. Utköp av medarbetare har ökat till många miljoner kronor per år i Västerås stad enligt artikel i VLT nyligen. Där ingår också personer som utsatts för arbetsplatsmobbning.

Rättshjälp gäller inte i tvister mot staten. Myndigheter och domstolar ska själva utreda så mycket som behövs på ett objektivt sätt. Men Försäkringskassan blir i stället direkt motpart till de försäkrade och alla bemöts som potentiella fuskare. Skatteverkets tes är däremot att ”alla vill göra rätt för sig, men det kan bli fel ibland”. Ska inte alla myndigheter visa samma attityd mot enskilda?

Försäkringskassans systematiska hänsynslöshet för att nå direktivet 9,0 i sjukpenningtal gör att både möjligheten till ersättning och nivån på ersättningar för sjuka brutalt hållits nere trots högkonjunktur. Samtidigt har redan välbeställda i samhället fått det mycket bättre ekonomiskt.

Privata försäkringar hjälper inte. Avslag på ersättning från Försäkringskassan innebär nekad ersättning från andra försäkringar.

Den hänsynslösa behandlingen av sjuka måste upphöra. Sjukförsäkringens del av arbetsgivaravgiften har mer än halverats på senare år. Många lever gott på sjukas bekostnad genom de statliga bidrag/avdrag som möjliggörs genom sämre ersättningar till sjuka.

Både politiker och myndigheten har ansvar för situationen. Åtgärder behövs snarast.

Maria Werme

SLUSSA Vänner

