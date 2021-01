Debatt: Försök att se det komma

I tidningen Expressen den 21 december 2020 sammanfattar kriminologforskaren Christoffer Carlsson Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) på följande sätt ”2018 uppgav 4,1 procent av männen i åldern 16 till 24 år att de utsatts för rån. För 2019 var siffran 5,5 procent. Ökningen är bara 1,4 procentenheter”.

Därefter nämns Skolundersökningen om Brott (SUB): ”Också där har oron ökat. Men den faktiska utsattheten har rört sig blygsamma 1,0 procentenheter; från 3,1 procent till 4,1.” Förändringen (ökningen) av antalet rånade män i förhållande till totala antalet män i åldern 16 – 24 år blev alltså 1,4 procent per år (=100 · (5,5-4,1)/100). Men förändringen bör också anges i förhållande till antalet (andelen) rånade män 2018 och blir då 34 procent (=100 · (5,5-4,1)/4,1). Dessa data är otillräckliga för en trovärdig prognos.

Men för att illustrera skillnaden mellan de två sätten att ange förändringen kan det ändå vara meningsfullt att studera hur andelen rånade män kan utvecklas med tiden genom att till exempel anta att förändringarna i procent per år förblir konstanta under ett antal år. Om förändringen i förhållande till antalet rånade män, 34 procent per år, sålunda antas förbli konstant så blir andelen rånade män 1,34 gånger större för varje år och därmed knappt 18 procent efter fyra år och drygt 57 procent efter åtta år ( 5.5 · (1,34)8 ).

Om man i stället antar att förändringen i förhållande till totala antalet män i åldern 16 till 24 år, 1,4 procent per år, är konstant så blir ökningen lika varje år och den beräknade andelen rånade män per år knappt 17 procent efter åtta år ( 5,5 + 8·1,4).

Olika beskrivning av observerad förändring kan alltså ge mycket olika uppskattade utfall med tiden. Därför bör en observerad förändring redovisas och tolkas på mer än ett sätt och därmed minska risken för att vilseleda och ge upphov till pinsamma situationer där man tvingas påstå att man inte såg det komma.

Bertil Samuelsson

Västerås

Fotnot: Ingångsdata och citaten i denna text har tagits från SvD den 23 december 2020.

