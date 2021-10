Debatt: Fredriksbergsbadet ska ägas av Mimer

Historiskt så ägde Mimer Fredriksbergsbadet men efter att det brändes ned så såldes detta under denna mandatperiod in till kommunen från Mimer vartefter den S-ledda majoriteten i staden beslutade att prioritera att för drygt 25 miljoner kronor i byggkostnader (därtill kommer kostnaden att driva badet på hundratusentals kronor per år) bygga ett nytt bostadsområdesplacerat utomhusbad. Detta i samma skede när Västerås precis har investerat i ett av norra Europas modernaste badhus på Lögarängen med både ett nytt utebad och inomhusbad.

Under föregående mandatperiod fanns det en tydlighet och samsyn i nämnden för idrott och friluftsliv (numera nämnden för idrott fritid och förebyggande) som leddes av Hans Stergel, då företrädare för Centern numera KD, att det inte skulle prioriteras med ett återuppbyggande eller ägande av ett områdesbad, ett bad med max tio veckors öppettid i ett lokalt bostadsområde lite drygt två kilometer från det nya Lögarängsbadet, samtidigt som vi prioriterar att bygga nytt bad på Lögarängen.

Vi Kristdemokrater ser att den enda logiska lösningen är att Fredriksbergsbadet återgår i Mimers ägor och det är vad vi med tydlighet och logisk argumentation förespråkar i den motion som vi lägger till Västerås kommunfullmäktige omkring att Mimer ska återköpa Fredriksbergsbadet och införliva det i sin bostadsområdesnära verksamhet. Att kunna prioritera för ett Västerås som vi kan lita på är centralt för oss.

Samuel Stengård (KD)

Ledamot i Nämnden för idrott fritid och förebyggande

Ibrahim Onar (KD)

Ledamot i Kommunfullmäktige