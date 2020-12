Debatt: Genom samverkan tar vi oss igenom krisen

2020 blev ett märkligt år. Ett år, där covid-19 och smittspridningen av coronaviruset blev en härskande makt. Det har satt alla våra dagliga rutiner och vanor i gungning. Varken på jobbet eller privat har det varit sig likt.

Många av oss trodde att pandemin kulminerade under våren 2020, för att därefter stabiliseras.

På jobbet har vi inte kunnat ha träffar och möten som vi brukar och privat har umgänget med släkt och vänner blivit mycket begränsat. Många människor och verksamheter har blivit hårt drabbade. Många företag har trots alla nationella goda stödåtgärder blivit hårt drabbade, vilket lett till att en del till och med förlorat sina jobb. Det värsta är dock alla de individer som har smittats och fått bestående dålig hälsa, men framförallt alla de som förlorat livet och har lämnat efter sig många nära och kära i djup sorg.

Många av oss trodde att pandemin kulminerade under våren 2020, för att därefter stabiliseras. Tyvärr har det visat sig att pandemin tilltog under hösten. Därför är vi alla överens om att, vi som individer behöver ha fokus på att följa de allmänna råd och rekommendationer som ansvariga myndigheter uppmanar oss till. Vårt förhållningssätt har stor betydelse och vårt ansvarstagande spelar in. Vi måste var och en ta vårt ansvar och hjälpas åt för att bekämpa smittspridningen.

I Västmanland har vi en lång och gedigen erfarenhet av bra och fungerande samverkan. Att samverka mellan myndigheter, kommuner, regionen, näringslivet, akademin, civilsamhälle och övriga organisationer är en naturlig del av vår vardag. Vi har sedan flera år ett väl upparbetat samarbete inom U-Sam – krissamverkan i Västmanlands län. En samverkansorganisation som täcker alla nivåer i våra organisationer, från den högsta ledningsnivå till handläggarnivå.

Under pandemin har vi dessutom eskalerat vår samverkan genom att hålla täta avstämningar. Detta för att hålla varandra informerade om det aktuella läget nationellt och i länet och för att samla lägesbilder. Men också för att utbyta erfarenheter och vid behov stötta varandra i krishanteringen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Det kan till exempel handla om samarbete mellan kollektivtrafik och skolor eller smittskyddet och äldreboenden.

Samtidigt räcker det inte att myndigheter och organisationer samarbetar. Alla vi som bor och arbetar i Västmanland måste ta ansvar. Vi som enskilda människor måste var och en göra allt vi kan för att förhindra att fler blir smittade, allvarligt sjuka och i värsta fall avlider. Det är tyvärr inte läge för att samlas i stora grupper, umgås många och festa tillsammans. Vi måste följa restriktioner och rekommendationer och vara rädda om hälsa och liv för oss själva och andra.

Västmanland har sedan en tid skärpta lokala allmänna råd. Det är viktigt att vi alla gör det vi kan för att följa råden:

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Vi är nu i den mörka årstiden, som i år dessutom kan innebära stora uppoffringar för oss alla. Samtidigt kommer en dag då vi har tagit oss igenom den här svåra tiden och är stärkta av att vi gjorde det tillsammans. Genom ansvarstagande och samverkan är vi övertygade om att vi så småningom kommer att klara av även den här krisen. Vi har gjort det förr.

Vår förhoppning och önskan är att ett kommande år 2021, blir fri från covid-19 och att julen blir ljus, fin och avkopplande för alla i Västmanland.

Håll i och håll ut.

Minoo Akhtarzand

Landshövding och ordförande för Regionala krishanteringsrådet i Västmanland

Denise Nordström

Regionstyrelsens ordförande Region Västmanland

Staffan Jansson

KSO Västerås

Elizabeth Salomonsson

KSO Köping

Anders Wigelsbo

KSO, Sala

Catarina Pettersson

KSO, Hallstahammar

Marino Wallsten

KSO, Fagersta

Johanna Odö

KSO, Norberg

Leif Carlberg

KSO, Surahammar

Mikael Peterson

KSO, Kungsör

Jonna Lindman

KSO, Arboga

Lena Loven-Rolén

KSO, Skinnskatteberg

Robert Wallén

Polisområdeschef Polismyndigheten Västmanland

Lars Eskelind

Kanalchef SR P4 Västmanland

Thomas Karlsson

Överste Militärregion Mitt

Solveig Nilsson

Direktionsordförande Mälardalens brand- och räddningsförbund

Olle Rahm

Direktionsordförande, Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Susanne Lundholm

Platschef SOS Alarm AB

