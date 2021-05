Debatt: Gör mer för att hitta cancerfall som är saknade

På grund av oro för att bli smittade av covid-19 vid ett besök till vården och för att undvika att belasta sjukvården under pandemin har många invånare avstått från att söka vård för symptom de fått. Det i kombination med att flera screeningprogram pausades under en period har gjort att antalet upptäckta cancerfall har minskat, men med största sannolikhet har antalet personer som ändå under perioden fått cancer inte minskat. Det vill säga det är många som inte får sin diagnos och behandling i lika god tid.

Med anledning av den stora minskningen av cancerfall under pandemin har KD begärt att få statistik för Västmanland presenterat. Detta sker i samband med regionstyrelsen den 25 maj. Men återrapporten saknar viktig information, till exempel om prostatacancer – den diagnos som minskat mest under pandemin. För riket sammantaget är den procentuella nedgången för prostatacancer - 20 procent, men hur ser det ut i Västmanland och vad behöver göras för att komma ikapp?

KD anser att det behövs en rejäl kampanj för att de missade och saknade cancerdiagnoserna ska upptäckas. Det som hittills gjorts har uppenbarligen inte räckt!

Avslutningsvis en uppmaning till alla västmanlänningar – våga höra av dig till vården om du har symptom – och gå på kontroller du blir kallad till. Var rädd om dig!

Malin Gabrielsson

gruppledare KD, Region Västmanland