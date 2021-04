Debatt: Hand i hand

Carl Milles "Guds Hand" ute på Lövudden har känts som tornspiran i centrum. Ont ska med ont fördrivas när nu inte ”liberalismen” fungerar – alltså dags att "slanta upp"!

Staden får köpa tillbaka vår ägodel från den välsignade marknaden. När den är åter i ’gurk-burken’ får vi skattebetalare samla in 50 procent av auktionsbeloppet via sedvanligt jippo. Och vill någon äska på särskild placering så får man väl gå in med 10–50 procent av nämnda 50.

Själv ser jag att "Guds Hand" helst placerad på Djäkneberget på något väl valt ställe – kanske via ännu en folkomröstning?!

Ingvar Selin