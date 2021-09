Debatt: Haverikommission efter katastrofala upphandlingar

Något är väldigt fel kring de kommunala upphandlingarna i Västerås Stad. Dels har vi upphandlingen gällande H2M Fastighetsteknik som har kostat oss medborgare många miljoner helt i onödan. Elisabeth Unell (M), ledamot i fastighetsnämnden, säger i samband med det ”Vi ser att upphandlingsdelen är ett jättestort problem i Västerås stad”.

Sen har vi upphandlingen gällande all IT-verksamhet i hela staden. Ett avtal som vanns av TietoEvry och som rör sig, gissningsvis, om flera hundra miljoner under avtalstiden. Avtalet gick i drift i mars/april i år men ingenting, ja du läste rätt, ingenting fungerar just nu som det ska; beställningar, inköp, leveranser, utskrifter, installationer, ominstallationer, logistik kring reparationer, den så kallade helpdesk-funktionen och så vidare.

Varför det är så är svårt att begripa? I våra försök att lösa de problem som uppstått har det på olika sätt blivit tydligt att man helt glömt bort Barn- och utbildningsförvaltningens (BUF), det vill säga skolornas verksamheter. BUF:s verksamhet är gissningsvis minst 80 procent av hela stadens IT-verksamhet och den fanns alltså ändå inte med i upphandlingen.

Den uteblivna leveransen av de 2 200 nya datorer till skolorna, den är ju ett resultat av en global brist på bland annat halvledare och som antagligen hade varit svår trots en katastrof till upphandling.

Någon sa att det måste till en haverikommission så att dessa katastrofala upphandlingar inte händer igen och där är jag böjd att hålla med.

Kent Ihrén

IT-administratör BUF