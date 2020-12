Debatt: Helt fel att ställa in de nationella proven

Så kom besked även inför våren att de nationella proven i skolan ställs in. Undantag görs för eleverna i årskurs tre eftersom det är en viktig kontrollstation för att tidigt sätta in extra stöd för de elever som riskerar halka efter. Men de resultaten ska enligt Skolverket inte samlas in centralt. Nationella prov genomförs även i grundskolans årskurs sex och nio samt i gymnasieskolan. Även inom SFI/vuxenutbildningen skriver man provet.

Sverige har inget nationellt kvalitetsutvärderingssystem, all data bygger på de betyg som kommuner och friskolor rapporterar in. Samtidigt är det ett känt problem i skolan sedan många år att vi dels har betygsinflation, dels att många lärare ger elever ett betyg som de egentligen inte borde ha.

Att fortsätta fortbilda och utbilda lärare i bedömning förblir en viktig fråga. De nationella proven är ett av flera verktyg för staten att följa upp likvärdigheten i landet och avvikelser mellan betyg och vad eleverna presterar på de nationella proven.

Vi har också tidigare från Liberalerna sett till att Skolinspektionen gör en viss central omrättning av prov för att identifiera avvikelser.

I förhandlingar med regeringen fick vi 2019 igenom ett av våra förslag om att inte bara digitalisera de nationella proven, utan också att dessa ska rättas centralt och externt, ett uppdrag som nu ligger på Skolverket. Allt detta i syfte att motverka betygsinflation och få en så bra bild av elevernas kunskapsutveckling i de viktigaste ämnena, exempelvis matematik och svenska.

När Skolverket tillsammans med regeringen meddelade att även vårens nationella prov ställs in var huvudargumentet från ministern att lärarna under pandemin får mer tid till undervisningen. Men så enkelt är det inte. Skolan fortsätter vara öppen och ska bedriva undervisning. Lärarna ska fortfarande bedöma och betygsätta. Lärarna kommer fortfarande ha kvar uppgiften att ta fram egna prov för att bredda sitt bedömningsunderlag.

Liberalerna, som i månader drivit krav på en nationell prioriteringslista för att avlasta lärare och rektorer under pandemin, har upprepade gånger ställt frågor om detta i både utbildningsutskottet som i riksdagens kammare. Till vår besvikelse har utbildningsministern undvikit frågan.

Det finns hundratals statliga krav på rektorer och lärare genom skollag, förordningar och till detta kommer krav från skolmyndigheter och huvudmännen. Det är här man måste börja rensa. I administrativa krav, dokumentationskrav, kontakter med vårdnadshavare som inte är nödvändiga, att ändra anmälningsrutinerna så att rektorer inte tvingas avsätta en vecka varje gång en elev upplever sig kränkt och det blir ett bollande mellan förvaltningen, skolnämnden och Statens skolinspektion.

Skolverket kan kraftfullt dra ner på vilka uppgifter de vill samla in. Skolinspektionen kan freda lärare och rektorer. Det är inte ovanligt att en enkät om ett tema eller i anmälningsärenden innehåller flera sidor som ska besvaras, till detta kommer sedan uppföljande frågor. Ett annat bekymmer är att kommuner samtidigt drar ner på kringresurser som gör att kvarvarande lärare får arbeta dubbelt.

Arbetsmiljön är central, men undervisningen och kunskapsuppföljningen av elevernas resultat är kärnan i skolans uppdrag. Därför anser jag att det är helt fel att ställa in just de nationella proven som direkt anknyter till kvaliteten i skolan och prövningen av elevernas måluppfyllelse.

Roger Haddad (L)

Liberalernas skolpolitiska talesperson

