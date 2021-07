Debatt: Högst demokratiskt att motverka hedersförtryck

300 000 ungdomar lever i dag i Sverige under hot om hedersrelaterat förtryck. Vi Moderater vill ändra på det så att dessa ungdomar behandlas lika med alla andra jämnåriga.

Hedersrelaterat förtryck kan ta sig i uttryck i att föräldrarna och andra närstående vuxna bestämmer över livet för en ungdom genom att förtrycka dennas vilja och önskningar. Det förekommer i alla religioner men det är snarare platsen man härstammar från som är skälet till detta. När mordet på Fadime Sahindal, som höll ett anförande i riksdagen och mordet på Pela Atroshi skedde, trodde vi att människor skulle vakna och inse att något måste göras. Det har gjorts en hel del, dock inte allt som krävs för att rädda liv och garantera frihet att själv välja med vem, när och om man överhuvud taget vill gifta sig. Både tjejer och killar utsätts för hedersförtryck, men oftast drabbar det tjejer och även kvinnor. I en del kulturer anser de vuxna att det är hedrande att säkerställa att deras döttrar och söner gifter sig med sina närmaste släktingar, så som kusiner. Att gifta sig med sina närstående släktingar borde inte tillåtas, även om giftermålet sker i andra delar av världen. Handlar det om svenska medborgare så ska den svenska lagstiftningen gälla vid ankomsten hem till Sverige.

Varför är det högaktuellt just nu att lyfta dessa frågor? Jo, just för att under sommaren är det många av dessa ungdomar som både gläder sig åt och fruktar lovet. Det är då vid besök till föräldrarnas gamla hemland som ungdomarnas pass tas i beslag av papporna och krav på giftermål med kusiner och andra ställs. Våld och även mord är tyvärr också möjligt. Trycket från släkten att inte agera är stort. Familjens och släktens heder står i fokus, inte den enskilde ungdomens vilja.

Men vad kan vi göra för att motverka detta? Vi Moderater har föreslagit att alla vuxna ska klara av ett godkänt test i svenska och samhällsorientering, där just lagar och regler mot hedersrelaterat förtryck ska ingå. Polisen (inklusive gränspolisen), tullen, sociala myndigheter, ungdomsmottagningar och skolor ska ha kunskap om hur man motverkar hedersförtryck och även kunna agera förebyggande. All undervisning som sker inom SFI (svenska för invandrare) ska innehålla tydliga uppgifter om vårt demokratiska ställningstagande mot hedersförtryck, något som vi Moderater inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås stad har tagit initiativ till.

Alla de som har hittat en fristad i Sverige ska åta sig att se till att de friheter som tillfaller dem själva även ska gälla deras barn och ungdomar. Om en vuxen kvinna vill skilja sig, så ska hon få göra det. Vi har på den senaste tiden bevittnat mord på kvinnor som velat skilja sig och där förövarna har varit deras före detta män, män som har ansett sig förlora sin heder då deras fruar har lämnat dem. Vill man bo i demokratiska länder så ska man för sin egen, familjens och omgivningens skull anamma de levnadsvillkor som ger dem möjligheter och som har sin grund i rättigheter och skyldigheter.

Christina Alman

Moderaterna, 2:e vice ordförande i UAN, Västerås

Avni Dervishi

Moderaterna, ledamot i UAN, Västerås