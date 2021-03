Debatt: Hur mycket får skattebetalarna betala och för vad?

Bogserbåten Rex: För några år sedan var jag ombord på Rex som då låg förtöjd vid Skanssjön i Halllstahammar. Det var en besvikelse, skorstenen var trasig eftersom skepparen hade kört in i en stängd Kvicksundsbro. Jag reagerade även på båtens generellt dåliga skick. Rex har förvandlats från en båt i väl upprustat skick både över och under däck till en allmänt nedsliten båt som jag själv såg ligga fast i bottendyn vid Hjälmare Docka sommaren 2020. Däcket var delvis ruttet och överbyggnader rostiga. Skicket på ångpanna och maskin är okänt men sannolikt även det dåligt underhållet. En ångpanna ska torrkonserveras före avställning/vinteruppläggning och tappas fri från vatten för att undvika rostbildning, och maskinen ska smörjas. Är detta utfört regelbundet under åren? Att sätta in en värmefläkt är inte tillräckligt om det ligger vatten och annat kvar i pannbotten. Är Rex överhuvud taget körbar för egen maskin? Man undrar, för att det nämndes vid Hjälmare Docka att hon ska bogseras till Borgåsund.

Bäst är nog att lägga upp Rex på land som ett museum innan hon är helt förstörd.

Pråmen Albert: Albert är en skam på torra land och bara åsynen talar för sig självt. Projekten för upprustning har uppenbarligen misslyckats.

Strömsholms Kanal: Är själv uppvuxen vid kanalen och har följt utvecklingen under många år. Jag jobbade själv som slussvaktare i unga år. Båttrafiken var tät under somrarna trots ny bro över E18 och det var fullt sjå att hinna med alla båtar men stämningen var på topp och alla hade kul, även båtfolket.

På den tiden fanns en väldigt kompetent person som höll i arbetet och såg till att skicket var bra på kanalen . Han titulerades dock ej som vd såsom dagens chef . I dag ser man tyvärr inte till så många båtar längre utan de tycks bara bli färre. Kanalen upplevs i dag som i allmänt dåligt skick med läckande portar och igenväxta stensättninga och stränder. Portarna har ingen plåtklädd överliggare längre vilket var standard förr för att undvika röta i underliggande trä.

Frågor:

I Allabolag redovisas för Strömsholms Kanalaktiebolag en omsättning för åren 2009-18 på 64 302 MSK. Berörda kommuner betalar enligt uppgift in 650 000 SEK/år. Läste i VLT att Surahammar numera ifrågasätter vissa fakturor från kanalbolaget. Hur mycket pengar har lagts ner på underhåll för dessa nämnda projekt och hur stor del är skattemedel från inblandade kommuners innevånare och ej bidrag från EU och eventuellt andra, till exempel 100 000 kronor från Sjöhistoriska museet till Rex som Radio Västmanland tidigare rapporterade om?

Det bör finnas redovisade siffror på alla kostnader som offentliga handlingar så att intresserade kommuninnevånare kan se dem. Hur och vem bedömer att resultatet av alla tillförda pengar i projekten har gett valuta för pengarna? Man kan inte undgå att fundera på om ansvariga personer involverade i nämnda projekt är tillräckligt kompetenta för sin uppgift? Det är många som tvivlar på att vi kommuninnevånare fått valuta för pengarna. Offentliga handlingar kan förmodligen begäras från förvaltningsrätten.

Anders Johansson

Fotnot: Strömsholma Kanal och kanaltrafiken har varit en viktig del i samhällsutvecklingen för alla kommuner i anslutning till kanalen. Att förvalta dessa kulturminnen väl är viktigt för alla innevånare i tillhörande kommuner och kan vara en nyttig del som utbildning för kommande generationer. Jag är själv stor förespråkare för att satsa pengar på att bevara kulturminnen förutsatt att projekten är väl genomförda och påvisar goda och synbara resultat.

