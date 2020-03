Debatt: Hur ska miljonerna användas?

VLT får nu närmare 22 miljoner kronor i driftbidrag för att förbättra journalistiken.

Daniel Nordström vill använda skattebetalarnas pengar till att förbättra både digital omställning och printad upplaga.

VLT har under många år stadigt minskat antalet journalister och bevakningen av omvärlden. Där det tidigare fanns specialreportrar finns nu multijournalister som också ska fotografera och layouta/boxa sina arbeten. Samtidigt har anställningstryggheten för de kvarvarande minskat, visstidsanställningar ökar i branschen. Men också de visstidsanställda har drabbats av bantningar, 2018 varslade exempelvis Mittmedia 27 av 70 i sitt bemanningsbolag.

Den senaste journalistiska "satsningen" av VLT gäller referat av äldre publiceringar men under ny vinjett. Detta kan vara underhållande men faller knappast in under presstödets syfte att säkra mångfald och ge medborgarna fler plattformar för demokratiskt gräsrotsarbete.

Det är viktigt, för prenumeranter och skattebetalare, att VLT specificerar vilka journalistiska förbättringar de 22 miljonerna ska räcka till. Satsar man allt på undersökande/grävande reportrar kan man anställa 30 personer. Men satsar man på botar som automatskriver artiklar har man ju inte råd med det.

Alltså – hur ser satsningen ut konkret? Vilken är inriktningen? Hur många ska anställas? Vilka bantningar på redaktionen de senaste 20 åren ska skattepengarna kompensera? Vilka samhälleliga områden tänker VLT särskilt bevaka/undersöka det närmaste stödåret?

Martin Hedén

Svar direkt!

Du tror dig veta hur det ligger till, men din beskrivning är inte korrekt.

VLT har fortfarande specialreportrar. Det är däremot riktigt att dessa har så pass bred kompetens att de även kan arbeta med andra ämnen och med andra verktyg, inte minst live-tv.

VLT:s reportrar layoutar och boxar inte sina arbeten.

De robottexter du skriver om handlar om notiser om bland annat sport, väder och fastighetsaffärer. De tillför läsarna mervärde och ger kunderna material de inte haft tidigare. På så sätt kan också våra reportrar lägga sin kraft på journalistik som gör skillnad.

Du påstår vidare att "referat av äldre publiceringar men under ny vinjett" är VLT:s senaste journalistiska satsning. Det enda den kommentaren bevisar är att du uppenbarligen inte läser VLT särskilt väl, eller av någon anledning missat all journalistik vi gör dygnet runt. Det handlar om lokal journalistik som är exakt i linje med driftstödets syfte.

Som du säkert vet har förutsättningarna för mediebranschen förändrats kraftigt de senaste åren, inte minst genom minskade annonsintäkter. Det totala tappet på annonsintäkter för dagspressen är i nivå med det samlade driftstödet. Detta beror inte på ett dåligt jobb av våra duktiga medarbetare på annonsavdelningen utan helt och hållet på den globala konkurrensen från Facebook och Google. Därför är detta stöd viktigt i vår ständiga ambition att göra så bra journalistik som möjligt i våra olika publiceringskanaler. Det är också detta som driftstödet kommer att användas till.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

Anmäl text- och faktafel