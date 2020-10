Debatt: Hyresnivån måste gå i takt med bolagens kostnader

Replik på inlägget ”Inte läge för hyreshöjningar”, VLT den 30 september.

Hyresgästföreningen Västerås och Aros-Gävle menar att det på grund av den pågående pandemin inte är läge att justera hyrorna 2021, och ställer sig frågande till varför Sveriges Allmännytta anser motsatsen.

Det vi vet i dag är att pandemin har drabbat och sannolikt kommer att drabba landets delar väldigt olika. Under pandemins gång har allmännyttan på olika sätt agerat för att hjälpa de hyresgäster som behövt stöd att klara sig genom krisen, framför allt genom att fördjupa det samarbete som redan finns med kommunernas socialtjänster.

Bland annat samarbetar de allmännyttiga bostadsbolagen med socialtjänsten för att hjälpa hyresgäster som tillfälligt får svårt att klara hyran, inte minst genom olika former av vräkningsförebyggande insatser.

Tidigt uppmanades också allmännyttans medlemsföretag att avvakta så långt som möjligt med att driva hyreskrav till inkasso.

Regeringen har dessutom utverkat riktade stöd till både näringsliv och individer som drabbats. Det har medfört att bostadssektorn påverkats mindre av pandemin än andra branscher, samt underlättat hushållens möjligheter att betala sina boendekostnader.

Samtidigt ser vi att de flesta hyresgästers hyresbetalningsförmåga inte har påverkats av pandemin och enligt ny statistik från Kronofogden så har det totala antalet vräkningar i landet minskat under det första halvåret i år, jämfört med förra året.

Vi menar därför att det är bättre att de som drabbas tar del av samhällets stöd i form bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd än att samtliga hyresgäster får en oförändrad hyra.

Regeringen har dessutom utverkat riktade stöd till både näringsliv och individer som drabbats. Det har medfört att bostadssektorn påverkats mindre av pandemin än andra branscher, samt underlättat hushållens möjligheter att betala sina boendekostnader.

Under pandemin har värdet av en bra bostad blivit än tydligare genom att den för många varit både hem, arbetsplats och skola. Att upprätthålla en god standard har blivit än viktigare. Renoveringsbehovet är i dag stort på många håll. Driftskostnaderna har ökat med i snitt 2,4 procent per år de senaste fem åren, vilket är en avsevärt högre siffra än de årliga hyreshöjningarna som varierat mellan knappt 0,6 till 2 procent, med ett genomsnitt på cirka 1,2 procent per år.

För att långsiktigt kunna upprätthålla en god boendestandard och förvaltning av fastigheterna, så måste den generella hyresnivån gå i takt med bostadsbolagens kostnader och utvecklingen på orten.

Anders Nordstrand

vd Sveriges Allmännytta

Mikael Källqvist

vd Mimer AB

Anmäl text- och faktafel