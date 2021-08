Debatt: Ifrågasätt SVT Aktuellts rapportering

Under Trumps 4 år som president i USA ägnade SVT Aktuellt mängder av sändningstid åt Trumps olika agendor och uttalanden. Bland annat var byggandet av muren mot Mexiko ett ofta återkommande tema. När nu de mera vänsterfavoriserande Demokraterna och Biden tagit över taktpinnen så är bevakningen från SVT som bortblåst. Inte ens när Biden med sin politik skapat stora flyktingproblem vid gränsen mot Mexiko och dessutom fortsätter byggandet av Trumps mur hörs de tidigare kritiska rösterna på SVT. Att Turkiet med EU-bidrag (pris 85 miljoner euro) byggt en 25 mil mur mot Syrien, att Ungern, Grekland och Spanien bygger murar för att försvåra flyktingströmmar är inget som ligger i SVT:s intresse att varken rapportera eller kritisera. Att allt fler svenskar ifrågasätter Public service enligt lag tvingande opolitiska agenda är en logisk följd av SVT:s rapportering – eller icke rapportering.

Under sommaren sänder SVT Aktuellt klockan 21 en 15 minuter lång nyhetsrapportering dagligen. Under juli månad har upp till 50 procent av sändningstiden ägnats åt skogsbränder, översvämningar och andra ovanliga väderfenomen i bland annat USA, Canada, Tunisien, Grekland, Tyskland och Belgien. SVT har även rapporterat om 100 miljarder ton isavsmältning på Grönland under juni och juli (2019 smälte 532 miljarder ton under samma period) och jämfört avsmältningen med att 10 centimeter vatten skulle täcka hälften av Sveriges yta. Anmärkningsvärt med alla dessa rapporter om ovanliga väderfenomen är att SVT inte gör någon som helst historisk tillbakablick och jämförelse med hur dessa områden drabbats över tid och ger därmed sken av att medvetet föra en klimatalarmistisk agenda.

SVT rapporterade också om den 100 procentiga höjningen av etanol i bensinkategori 95 oktan under det nya namnet E10. Man undvek dock att nämna viktiga faktorer som att E10 har sämre prestanda, blir dyrare per liter och att bilar med den nya blandningen drar mer bensin per körda mil. Rapporteringen påminner mer om en politisk agenda än opolitiskt neutral nyhetsrapportering.

Uppenbarligen ligger det i SVT:s intresse att inför valet 2022, med skattebetalarnas pengar, föra en klimatalarmistisk agenda och vi kommer sannolikt att få leva med denna agenda hela vägen fram till valet. Att då hävda Public services politiska neutralitet känns onekligen absurt och i högsta grad vilseledande.

När SVT använder stora delar av sändningstiden åt klimataktivistisk rapportering ger det oss känslan att det råder nyhetstorka i resten av världen. Ingenting kan vara mer fel! Rapporter som att Tyskland under juli haft en inflation om rekordhöga 3,8 procent - nästan dubbelt så högt som ECB:s (Europeiska Centralbanken) mål – är mindre intressant för SVT att rapportera om, trots att det kan påverka hela EU:s ekonomi. Ej heller tyckes det vara värt att nämna de massiva protester som försiggår runt om i Europa mot regeringars coronastrategier. I söndags genomfördes i Tyskland en större demonstration där 600 personer omhändertogs av polis och en person dödades, men den nyheten förtjänade inte SVT:s uppmärksamhet – klimataktivistisk rapportering är uppenbarligen viktigare.

Leif Kullberg