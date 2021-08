Debatt: Inte ens kärnkraft kan möta Parisöverenskommelsen

Replik på Eleonore Lundkvists (M) och Mikael Andersson Elfgres inlägg "Klimatsmart kärnkraft", VLT den 16 augusti.

"FN:s klimatpanel har sedan tidigare lagt fram scenarion där man visar att kärnkraftsproduktionen i världen behöver öka med mellan 91 och 190 procent för att nå målet om max 1,5 grads uppvärmning. Nu måste Sverige skruva upp ambitionerna för att förverkliga detta."

Debattörerna pekar åtminstone i rätt riktning, men vi vill peka på ett par saker.

IPCC säger i nya AR6 att vi redan har mellan 1,07 gr C och 1,3 gr C sedan 1850. Det finns ingen åtgärd i världen som kan begränsa den globala ökningen till 1,5 gr C. Det högre målet 2 gr C klarar vi med nuvarande 0,15 gr C per decennium.

Att öka världens kärnkraft med 91 till 190 procent kommer vi inte långt med. Av världens energikonsumtion är cirka en fjärdedel elektricitet. Av elektriciteten är cirka 10 procent kärnkraft.

Parisöverenskommelsen säger att mer än hälften av den fossila energin måste ersättas. Om det ska ske med kärnkraft får vi globalt starta en ny reaktor, med effekt som Ringhals 3, varannan dag från och med idag till 2050. Kärnkraft är ändock den mest kraftfulla energikällan människan känner till.

Ni är på rätt spår, men bevisar vår tes - politiken har släppt kontakten med verkligheten och saknar förståelse för proportioner.

Ett större hot än klimatet mot miljö och välfärd är den utbredda tron att detta kan lösas med vind- och solkraft.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria Debattörer