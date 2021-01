Debatt: Jag anmäler mig till delegationen

Replik. Egentligen har Elisabeth Unell och Anna Hård af Segerstad, "Flygplatsen viktig infrastruktur för utvecklingen", gett faktasvaren på dina synpunkter på samma sida som din (Torbjörn Einarsson) fina debattartikel, "Vem vill ingå i en delegation för Västerås flygplats?", VLT den 8 januari, så jag skulle inte fortsätta vår debatt, men jag har en annan orsak än damerna.

Svaret, Torbjörn Einarsson, på vem som vill ingå i förhandlingsdelegationen är enkelt: Jag vill.

Flera gånger under min tid i ABB har jag ställt mig i högoddsade förhandlingslägen. Den mest betydelsefulla var nog när jag presenterade min plan för hur ABB skulle få in HVDC i Indien. Tyngste produktchefen kungjorde ”Over my dead body”. Jag tror ABB har fått order på runt 20 MRD till dags dato.

Västerås flygplats hade en nyckelroll i fusionen Asea-BBC och köpet av Strömbergs (Vasa). Vi upprättade ju pendeltrafik med småplan Zürich-Västerås ( -Mannheim). Ibland mycket dramatiskt, men just det bästa exemplet på vad Elisabeth och Anna pratar om, kommunikationens värde för en industristad.

Man får inte förblindas av eget utnyttjande av stadens investeringar, men jag kan inte låta bli att ta fisktrappan som negativt exempel:

Jag hade aldrig förespråkat att göra våld på den historiska klenod som Turbindammen är för Västerås. Att dessutom missa inverkan på damskoningen. Var inte merkostnaden 50 Mkr? Vi bara hoppas, att Falkenbergska dammen skonas. Sagån är en mycket mer naturlig lekplats.

Nej flygplatsen lovar mycket mer spännande utveckling. Även om vi inte får vara med i förhandlingsdelegationen, Torbjörn, så får vi nog gärna vara idésprutor.

Flygplatsen rymmer så många möjligheter. Bästa förslagsgivare blir nog Årets Västeråsare kanske Västmanlänning. Återkommer. Jag börjar kanske med Northvolt.

Litet filosofi; Detta är ju inget kommunalval – med partiprogram – utan en folkomröstning. Därför är det helt rätt att debatten förs i VLT inför alla omröstningsberättigade. En intressant vinter.

Hans Stackegård

