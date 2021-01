Debatt: Jag tar mitt ansvar – men hur tar M och KD sitt?

Replik på inlägget "Äldrenämndens ordförande den som är ytterst ansvarig", VLT den 15 januari.

Som första åtgärd beslöt den nytillträdda majoriteten, S, L, C och MP, i november 2018 om att bygga ett nytt större äldreboende på Södra Källtorp inom Vallbyområdet. Planen var att inflytt kunde ske under 2020, tidplanen omintetgjordes av att en närboende överklagade detaljplanen. Till råga på allt var den klagande en förtroendevald ledamot (SD) i byggnadsnämnden. Detta ledde till drygt ett års försening. Tanken var att boende på Rösegårdens demensboende skulle flytta till det nya äldreboendet. Under 2018 togs beslut om att demensboendet i Södergårdens annex skulle läggas ner, planen var och är att de boende ska flytta till ett nybyggt äldreboende på Öster Mälarstrand.

Det finns alla skäl i världen att flytta ut från både Rösegården och Södergårdens annex. På Rösegården har boende i vissa fall tvingats dela hygienutrymme. Alltså ett icke fullvärdigt boende. Problemet på Södergården har varit ett annat då boendet är uppdelat på tre våningar, med 6–7 boende på vartdera våningsplanet har detta lett till svårigheter med hur bemanningen främst nattetid ska ske.

Under hösten 2020 gjorde brandmyndigheten, MBR, en inspektion av boendet på Södergårdens annex. Utifrån inspektionen krävdes åtgärder.

Statens tillsynsmyndighet, IVO, har dömt ut Rösegården som boende, under 2019 gällde ett intagningsstopp på boendet. Under vårvintern upptäcktes att flera boenden smittats av covid-19, jag tog då ett ordförandebeslut om ett nytt intagningsstopp med planen att samtliga boenden på detta sätt skulle få eget hygienutrymme. Nu är också så fallet. I efterhand godkände äldrenämnden mitt ordförandebeslut.

Under hösten 2020 gjorde brandmyndigheten, MBR, en inspektion av boendet på Södergårdens annex. Utifrån inspektionen krävdes åtgärder. Äldrenämndens förvaltning gav förslag på förstärkt nattbemanning, alla tre våningarna skulle vara bemannade dygnet runt. Detta var ett förslag som accepterades av MBR, som medgav fortsatt boende. Tidigare hade förvaltningen av mig som ordförande fått ett uppdrag att efterhöra intresset från boenden och deras anhöriga att i mån av plats på övriga boenden i kommunen flytta dit i stället för att vänta tills flytt till Öster Mälarstrand respektive Södra Källtorp kan ske.

Både att tunna ut beläggningen på Rösegården, i dagsläget används ungefär hälften av platserna, och att utöka bemanningen på Södergården kostar äldrenämnden ganska stora pengar. I majoritetens budget finns utrymme för dessa extrakostnader, men uppenbarligen inte i M och KD:s budget. M och KD har därför krävt att Rösegården och Södergårdens annex ska stängas den 28 februari. Jag har kritiserat dessa partier för hur de struntar i boendes och anhörigas önskemål.

Men nu är det värre än så, på Rösegården och i annexet bodde den 31 december 46 personer, vid samma tidpunkt fanns sju lediga platser på demensboenden i Västerås. Min fråga till M och KD är: vart ska de 40 som inte kan få plats på demensboende ta vägen?

Detta är mitt sätt att ta ansvar i ett svårt läge. Men hur tar M och KD sitt ansvar?

Bengt-Åke Nilsson (L)

ordförande äldrenämnden

