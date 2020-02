Debatt: Jag vill inte betala

Replik på "Problemlösning för Centralen", VLT den 27 januari.

Gunnar Björklund har många tankar om vad resultaten av olika lösningar av stationsplacering blir med förklaringar om hur många kilometer spår det går åt för att komma upp eller ner vid de olika lösningarna. Men han missar själv grovt vid ett av sina egna förslag... Kopparlunden.

Problemet med Kopparlunden är att den i princip är helt plan. Vilket normalt är det man kräver för en järnvägsstation. Järnvägen förbi denna plats ligger däremot i så stor lutning att man inte anlägger stationer på sådan plats. Och med station i nuvarande plana Kopparlunden skulle ett spår norrut därifrån för det första inte komma varken över eller under E18 och om det inte fanns en europaväg där direkt gå in i en tunnel under Ringvallens fotbollsplaner.

Och med tanke på att Västerås lutar uppåt från denna plats till alldeles norr om Norrleden kommer man här att vara lika långt under jord som när man kom in i tunneln nere vid E18. Alltså kommer man i de resulterande tunnlarna... ja det blir två, en åt Stockholmshållet och åt Salahållet, komma till ytan vid Tortuna respektive Hedensberg. Så vid närmare eftertanke, jag vill inte betala dessa tunnlar. Vill du?

Svante Andersson

Anmäl text- och faktafel