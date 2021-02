Debatt: Johnsons påståenden saknar fullständigt förankring

Replik. Hans Johnson har vid upprepade tillfällen gjort gällande att de kommunala bolagens respektive ekonomier saknar påverkan på den kommunala driftbudgeten som sätter ramarna för exempelvis skola och omsorg. Det här har från Johnsons sida använts som förevändning för fortsatt kommunal drift av Nya Västerås Flygplats AB.

Jag har låtit dessa påståenden passera som simpla uttryck för okunskap från Johnsons sida, men när han i en debattartikel den 11 februari låter påskina att jag och mina kollegor far med osanning när vi hävdar att det här är pengar som hade kunnat finansiera välfärd så kan jag inte låta bli att reagera, särskilt som jag noterat att etablerade västeråspolitiker spridit Johnsons felaktigheter.

Johnsons påståenden saknar nämligen fullständigt förankring i de faktiska förhållandena, och trots att detta påpekats vid upprepade tillfällen så fortsätter Johnson sprida sina direkt falska uppgifter.

”Pengarna till flygplatsen vare sig har eller kommer att belasta välfärden av två huvudskäl, dels att pengarna tas av de totala vinstmedlen i räkenskaperna för staden och dels att just kostnaden för flygplatsbolaget dras från vinstmedel från andra bolag inom Västerås bolagskoncern och lämnar därför inga spår i välfärdsbudgeten.”, låter Johnson meddela västeråsarna på debattplats i VLT. Men vinstmedel från bolagen finansierar återkommande välfärd i Västerås stads driftbudget. Faktum är att det är en betydande intäktspost. I budget 2020 inkluderade en utdelning om 45 miljoner kronor från bolagen och i budget 2021, vilken klubbades så sent som i november, ingick en utdelning om 31 miljoner kronor. Från bolagen – rakt in i välfärdsnämndernas driftramar.

Västerås flygplats underskott har över tid varit högre än hos någon annan av de 26 kommunala eller regionala flygplatserna i Sverige. Självfinansieringsgraden, alltså andelen av bolagets inkomster som inte utgörs av bidrag från kommunen, hos Västerås flygplats var samtidigt tredje lägst i landet slagen av endast de perifera flygplatserna i Kramfors/Sollefteå och Torsby. Om Västerås flygplats underskott upphör så innebär det naturligtvis att utdelningen till kommunens driftbudget kan öka, vilket i sin tur innebär möjlighet till angelägna satsningar i välfärdens kärna.

Nu är det dags för Hans Johnson att sluta torgföra rena felaktigheter och förvillande alternativ fakta, precis som det är dags för etablerade flygplatsvurmande västeråspolitiker att sluta underblåsa flygplatsdebattens desinformatörer.

Markus Lindgren (MP)

Kommunalråd

