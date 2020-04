Debatt: Just in time att byta system

Just in time (JIT) är en marknadsfilosofi som bygger på att inget ska tillverkas förrän det efterfrågas av kunden. Detta är en filosofi som bland annat Toyota har gjort sig kända för att använda och som syftar till att förhindra lager av material. Metoden fungerar vinstmaximerande i bilindustrin och detta har inspirerat högerns såväl som Socialdemokraternas politik i Sverige.

Vårt land har gjort sig världskänt för den starka generella välfärd vi har haft. Välfärd är inget unikt för Sverige, men det som har varit utmärkande för oss är att den har varit just generell och offentligt finansierad. I länder som USA har välfärden i stället riktats till marginaliserade grupper och när du i USA pratar om att någon är ”on welfare” får du inga positiva associationer. Vår välfärdsmodell har varit rättighetsbaserad medan den amerikanska modellen har byggt på välgörenhet.

Trots att framgångsexemplet har varit en generell offentligt finansierad välfärd ser vi i dag hur högern och socialdemokratin monterar ner det offentliga och i stället sneglar mot näringslivet och avancerade marknadsfilosofier. Vi har sett det med New Public Management som resulterat i att hemtjänstpersonal klockar duschen för mormor på samma sätt som förmannen klockar industriarbetarens montering av hjulaxlar. Nu ser vi hur Just in time-filosofin ersätter lager för sjukvårdsmaterial i regioner runt om i Sverige.

Det finns en stor skillnad mellan att montera en bil och att vårda sjuka människor. När fabriken får vänta en extra vecka på reservdelar kan fabriksägaren behöva räkna ner vinstmarginalen. När sjukvårdspersonalen inte får tillgång till skyddsutrustning hamnar vi i ett arbetsmiljöproblem som i värsta fall kan öka risken för smittspridning.

Vi i Vänsterpartiet motsatte oss privatiseringen av Apoteken 2009 och har länge påtalat bristerna med JIT-filosofin såväl nationellt som regionalt. Vi påtalade i en interpellation på senaste regionfullmäktige riskerna med att inte tillhandahålla ett eget lager. Regionrådet Barbro Larsson (C) kommenterade vårt förslag om egna lager för sjukvårdspersonal med att ”regionen inte kan tillverka sina egna plåster”. Men på grund av JIT-systemet sitter vi nu i en situation där vi faktiskt måste tillverka våra egna skyddsmasker.

Inom välfärden i allmänhet och inom sjukvården i synnerhet ska inte marknadens logik styra. Nu är vi mitt inne i en av de största kriserna som regionen har mött i modern tid och vi ska gemensamt ta ansvar för att lösa denna kris på bästa sätt. När krisen är över behöver vi återuppta den viktiga diskussionen om hur behovet, inte marknaden, ska styra inom välfärden.

Hans Jansson (V),

oppositionsråd Region Västmanland

Johanna Ritvadotter (V),

gruppledare Region Västmanland

