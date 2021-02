Debatt: Klimatet är viktigare än den här flygplatsen

Den 21 mars kommer jag att rösta ja till att kommunen avvecklar sitt engagemang i Västerås flygplats. Min anledning är klimatet. Jag anser att de befintliga argumenten för att bevara flygplatsen är irrelevanta om de ställs mot flygets klimatpåverkan.

Nejsidan talar om utveckling av elflyg, om arbetstillfällen, om kostnader för sanering och framför allt om ambulansflyg och räddningsflyg. De vill skrämma västeråsarna till att rösta ja, för att annars kanske inte transporter av patienter eller donerade organ fungerar säger de och någon kommer eventuellt att dö. Men på rimligt avstånd har vi flera andra flygplatser förutom helikopterplattan på sjukhuset, och en ambulans kan nå Akademiska Sjukhuset i Uppsala på mindre än en timme. När regeringen nyligen utökade antalet beredskapsflygplatser från 10 till 26 fanns Västerås inte ens med som ett alternativ. Det om något visar väl hur viktig vår flygplats verkar vara på det nationella planet.

Så nu kommer vi till elefanten i rummet, flygets klimatpåverkan. Från Västerås flygplats finns det för närvarande direktflyg till Malaga och till London. En resa tur och retur till södra Spanien ger utsläpp på cirka 1 ton CO2 per person och till London knappt ett halvt ton. (Källa klimatsmartsemester.se – multiplicera med antal passagerare i ett plan för att få den totala utsläppsmängden.)

Med tanke på att vi i framtiden bara får släppa ut 2 ton per person och år om vi ska leva hållbart, är det ganska lätt att förstå att turistresor med flyg snart kommer att vara ett minne blott av en lycklig men omedveten tid. Vilka utsläpp alla de småplan som dagligen lyfter och landar på flygplatsen orsakar skulle jag också gärna vilja veta. Det rör sig huvudsakligen om affärsflyg, privatflyg och skolflyg och bara skolflyget bidrar med ca 21000 "rörelser" per år enligt dokumentet "Tjänsteutlåtande – Uppdrag – Avveckling av flygplatsverksamhet". Det motsvarar över 57 "rörelser" per dag vardag som helgdag. Därtill kommer utsläppen av PFAS som förorenar vårt dricksvatten och bullret och luftföroreningarna över närområdet. Det är mycket som talar mot flygplatsen.

Elflyget då? Nejsidan har förhoppningar om att privata företag och högskolan vill använda sig av flygplatsen för gemensamma projekt kring elflyg. Det kunde vara ett argument, men det var inte något de talade om från början av sin kampanj, så där skulle jag vilja veta hur mycket substans det finns i det påståendet. Något för VLT att titta närmare på kanske?

För att klara klimatmålen måste alla utsläpp från bland annat icke nödvändiga flygresor stoppas, och semesterresor hör knappast till det som kan prioriteras.

De eventuella fördelar Västerås har av sin flygplats kan på intet sätt jämföras med den framtid vi kommer att utsätta oss själva och våra efterkommande för om vi inte lyckas hejda klimatförändringarna så snart som möjligt. Avvecklingen av Västerås flygplats är bara ett av många tråkiga men nödvändiga steg på vägen.

Så för mig finns inget annat alternativ än att rösta ja till nedläggningen. För klimatets, framtidens och barnbarnens skull.

Lisbeth Garde

