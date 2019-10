Debatt: Kopparlunden som Öst- och Västberlin

Jag har varit i Berlin. Check-Point-Charlie. Ser starka associationer till vad som nu händer i Kopparlunden anno 2019.

De boende i norr och öster. Företagare och arbetande i centrala delarna och södra delen av Kopparlunden.

Jag anser det som helt nödvändigt att hålla bostadsghettobyggnationen norr och öster om Metallverksgatan. Längs E18 och Mälarbanan.

För att åtskilja de 200 företagens och de 1 000 privatanställdas intressen från de cirka invaderande 2 500–3 000 boendes dito. Metallverksgatan får bli Kopparlundens Berlinmur.

En stadsdel. Två världar.

Åtskilda av politiskt omdömeslösa i Västerås Stad. Byråkrater och politiker gåendes vid fot i fastighetsspekulanternas koppel. Mycket olyckligt under många år. Som kom på att omvandla ett väl fungerande massivt dynamiskt företagarområde till ett massivt bostadsghetto. Utifrån doktrinen att bygga staden inåt. Med alla långsiktigt ömsesidigt negativa följder och konsekvenser det ger för företagarna, löntagarna och de boende på Kopparlunden.

Let Me Be Frank: De boende är inte särskilt välkomna på Kopparlunden! Eller ens tillfrågade om de vill flytta in i ett stort väl fungerande och dynamiskt företagarområde. Med mixen barn, tvåtusen bilar och tung lastbilstrafik.

Ett huvudlöst projektförslag. Gör om – gör rätt!

Evert Jonsson

vd för Teknikbyn 1998–2006

Ledamot av Fastighetsnämnd och Kommunfullmäktige 2002–14

