Debatt: Kritiken mot Löfven står fast

Replik till Åsa Erikssons (S) svar på min debattartikel ”Statsminister Löfven är feg”, VLT den 20 april.

Tack Åsa för för din debattartikel. Min debattartikel publicerades den 7 april, nu den 21 april vet vi så mycket mer. För det första vill jag verkligen säga att det är synd om alla döda och oskyldiga i den här hemska coronapandemin, ingen ville ha den men många på vår planet har fått känna på den. Det hugger mig så ini... hårt i själen och hjärtat. Jag anser att regeringen redan i början gjorde alldeles för lite för att skydda Sveriges invånare och företag mot coronaviruset och dess verkningar, regeringen blev tagen på sängen. Informationen var rätt brokig och bråkig och den informationen som kom var mest via pressen vilket gjorde att många inte visste hur de skulle göra för att skydda sig och de sina. Kort sagt så ser jag likhetstecken mellan en regering och ett företag när det krisar till sig. I toppen sitter en vd (statsministern) som sedan har chefer (ministrar) under sig i respektive funktionsdel och personalhierarki. Vid en kris för ett företag går vd:n direkt till handling, informerar styrelsen, och ger direktiv till de under honom och även hela organisationen (medborgarna) som då får klara direktiv, alla har redan blivit förberedda genom övningar. Är det en bra vd har den redan en skarp krisplan och gjorda simuleringar. Det är nog här som misstagen inom regeringen blivit till. Här har Löfven gjort en vurpa eftersom klara direktiv saknades i början, dessutom verkar det inte finnas medvetenhet om hur andra länder med färre döda och sjuka gjort (Taiwan t.ex.). Vi har bevisligen dåligt skydd av äldre, både i boendet och vården. Avsaknad av utrustning för sjukhusen är illa och detta ligger under regeringens ansvar då beredskapslager saknas. Tack och lov har det nu börjat lätta, men än bara ”pyttelite” och osäkert. Vad gäller effekterna för företagen så är det nog där krisen är som värst eftersom så många arbetare drabbats av permitteringar och uppsägningar och mer kommer nog i form av konkurser. Dessutom har vi småföretagarna som nu står utan utlovad uppbackning av staten. Här har vi både Stefan Löfven och framför allt Magdalena Andersson som lovade att hjälpa småföretagarna med lån, det har tagit över en månad och intet verkar ha blivit utbetalt eller ens aviserat, bara storföretagen har fått pengar. ”Loven” var stora men ”hållen” försvann / Mycket snack men lite verkstad. Skäms på er Socialdemokrater och Miljöpartister för detta. Se nu till att öppna börsen och rädda det som räddas kan.

Gunnar Bygdén

