Debatt: Kvinnovåldet allas angelägenhet

Under den hittillsvarande pandemin har mäns våld mot kvinnor åter kommit i fokus. Tanken slår mig, har ingenting hänt på det här området på ett halvt sekel?

Redan under mina första år som polis på 1960/70-talet, så konfronterades man av mäns våld mot kvinnor, men kunskapen om bakomliggande orsaker var tämligen bristfällig, liksom viljan till förbättringar och förändringar i vardagen.

Under 1980-talet växte kunskapen och insikten påtagligt kring frågor som rörde mäns våld mot kvinnor, genom mer eller mindre ideella frivilligrörelser, såsom Kvinnojourer och Brottsofferjourer. Socialtjänster liksom polismyndigheter och länsstyrelser tycktes få upp mäns våld mot kvinnor på sina respektive agendor. Vid den här tiden fanns dock en polisiär tendens, och vilja att skjuta brottsofferstöd inklusive våld mot kvinnor ifrån sig till just olika ideella jourer.

I den här sociala andan var jag själv med och startade Brottsofferjouren i Västerås i början av 1989. Just då den 9:e jouren i Sverige.

Vad har nu hänt under de gångna 30 åren, är en berättigad fråga? Säkert jättemånga politiska deklarationer i olika avseenden, som givet vissa avtryck, men absolut inte tillräckligt.

Kunskapen finns kring bakomliggande orsaker, men mäns våld fortsätter, liksom kvinnors olika berättelser om fortsatt utsatthet, övergrepp och olika former av psykisk ohälsa. Allt omgivet av den brist på jämställdhet som kännetecknar samhället vi lever i 2020.

Hedersproblematiken får man naturligtvis inte glömma i detta sammanhang. Även om den funnits under lång tid, så har samhället hittills inte heller här kunnat påvisa några bärande lösningar. Bara total kollaps framvuxen i en påtaglig naivitet och rädsla.

Ett internationellt handlingsprogram i FN:s regi 1995 markerade i sitt handlingsprogram att våld eller hot mot kvinnor ingjuter rädsla och osäkerhet i kvinnors liv och är hinder för jämställdhet, utveckling och fred, samt att det är ett uttryck för de historiskt ojämnlika maktrelationer mellan män och kvinnor.

Och som ett resultat av dåvarande nordisk som internationell forskning, och kunskaper om mäns våld mot kvinnor tillkom Kvinnofridsreformen under sent 90-tal. Man kan bland annat nämna grov kvinnofridskränkning, förbud mot köp av sexuella tjänster, skärpningar angående könsstympning och sexuella trakasserier, samt att kvinnor som utsatts för våld i hemmet bör få stöd och hjälp via socialtjänsten. Men kvinnofridsreformen innebar mer än nya paragrafer.

Dåvarande regering markerade att skärpt lagstiftning i sig, inte kan lösa det allvarliga samhällsproblem som mäns våldsbrott och hot mot kvinnor utgör. Man menade i stället att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i, och finner näring ur, fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning. Regeringen betonade samtidigt att insikterna måste öka om den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvinnor. Äntligen lite substans i form av att våld mot kvinnor i Sverige och övriga världen skulle ses som ett av flera maktmedel för att upprätthålla ojämlikhet mellan könen.

Kvinnofridsreformen innebar en omfattande fortbildningsreform, för hela rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Behovet av fortbildning om våld mot kvinnor bedömdes som stort, inte minst behoven av djupare insikter i hur det upprepade våldet i nära relationer påverkar såväl den som utövar våldet som den som våldet riktas emot.

Omvärderingar av tidigare kunskaper och erfarenheter kan vara smärtsamma, därför att de kräver insikter om makt, våld och utsatthet i nära relationer.

Saknar människor i rättskedjan den kunskapen och insikten är risken stor att de möter våldets offer på ett okänsligt och kanske kränkande sätt. Genom detta skyddar vi inte kvinnan från fortsatt våld eller bryter mannens våldsamma beteende.

Omvärderingar av tidigare kunskaper och erfarenheter kan vara smärtsamma, därför att de kräver insikter om makt, våld och utsatthet i nära relationer. Det som tidigare tagits för givet blir ifrågasatt. Dessa omvärderingar kan nog upplevas som oerhört krävande och närgångna för båda könen. Men nödvändiga!

Kanske är det just nu, både tidsmässigt rätt och berikande, att gå in i en sådan process av omvärderingar, att ifrågasätta och försöka förstå vardagen/samhället ur nya perspektiv – helt enkelt ”att se bakom det som syns”.

Men framför allt; att våld mot kvinnor är allas angelägenhet! Nödvändiga förändringar i många kvinnors vardag kan absolut inte vänta. Behovet av ökad jämställdhet måste genast tas på det allvar som det förtjänar.

Kenth Möller