Debatt: L: Sammantaget skjuter Åke Hillman från höften

Svar på Åke Hillmans inlägg i VLT den 17 maj, "Tack för att du skriver om vad som händer i Stadshuset".

Åke Hillman skriver i VLT om det han kallar min "misskötsel av kommunens fastigheter". Hillman tycks inte ha uppmärksammat att revisionsrapporten handlar om tiden innan jag blev ordförande i fastighetsnämnden. Inte heller tycks han vara medveten om att den årliga summan som kommunen lägger på fastighetsinvesteringar och underhåll i grundskolor och äldreboenden har ökat med 65 procent under mitt ordförandeskap, från 146 miljoner per under 2014–18 (när S styrde utan L) till 241 miljoner per år i snitt för åren 2019–20 (vilket är de helår då jag hittills varit ordförande).

Sammantaget skjuter alltså Hillman från höften utan att ha tagit reda på relevanta fakta.

Det är riktigt, som Hillman skriver, att fastighetsnämnden under mitt ordförandeskap gjort stora överskott. Dessa överskott kommer dock inte från fastighetsförvaltningen, i vars ekonomi det tvärtom råder balans mellan hyror och kostnader. Överskotten kommer från exploateringen och fastighetsaffärerna. Att använda överskott från denna verksamhet till ökat underhåll låter sig naturligtvis göras. Men då måste också hyrorna höjas. För inte förespråkar väl Hillman att vi frångår principen om självkostnadshyror?

Att inte hyressätta underhållskostnaderna skulle ju skapa en grav obalans mellan de verksamheter som har egenägda lokaler och de verksamheter som hyr externt. Inte kan väl Hillman, med all sin erfarenhet, föreslå en omläggning till ett sådant snedvridande och orättvist system?

Om fullmäktige så önskar har jag inga problem att ställa mig bakom att öka fastighetsinvesteringar och underhåll mer än de 65 procent som redan skett under mitt ledarskap. Men man måste då förstå att en sådan ökning måste hyressättas och den kan då inskränka på andra angelägna utgiftsökningar, till exempel för att anställa ytterligare personal.

Det är en missuppfattning – som Hillman gör sitt bästa för att sprida – att jag och kommunstyrelsemajoriteten inte vill lyssna på revisorernas råd gällande god hushållning med fastighetskapitalet. Det vill vi visst. Det är utmärkt att revisorerna gör dessa påpekanden. Det vi anmärkt på är att revisorerna i detta fall gick ett steg längre; de uppmanade faktiskt till en aktiv omprioritering av resurser mellan olika angelägna utgiftsområden. Huruvida fastighetskapitalet ska ha företräde framför till exempel humankapitalet (personalkostnader) – det är en politisk prioriteringsfråga.

Jesper Brandberg (L)

kommunalråd och ordförande fastighetsnämnden