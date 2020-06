Debatt: L: Vi vill se en levande stadsdel på Viksäng

Svar. I VLT den 5 juni har oroliga invånare på Viksäng uttryckt sin oro för stök och skadegörelse på området, där de bland annat bevittnat regelbunden kraftig nedskräpning, vandalisering av lekpark och stenkastning mot vuxen som säger till, "Upplopp på skola ingen överraskning".

I nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetar vi Liberaler, tillsammans med S, C och MP i den styrande majoriteten, för att förstärka och förbättra det förebyggande arbetet både i city och i alla stadsdelar. Det görs ett stort arbete på och omkring våra fritidsgårdar gällande trygghetsfrågor där det förs mycket samtal med både ungdomar och deras vårdnadshavare. Samarbete och dialog förs även med kultur- och invandrarföreningar, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, fält- och ungdomspolisen. Det anordnas även flertalet aktiviteter via Fritidsgårdar och Here 4 U, bland annat mycket uteverksamhet som till exempel spontanfotboll.

Kommunen hade planer på att bjuda in boende, bostadsbolag med flera till fritidsgården på Viksäng en kväll för information och trygghetsvandring under våren, men tyvärr har dessa aktiviteter ställts in på grund av coronapandemin. Planen är att genomföra detta till hösten.

Vi Liberaler brukar alltid närvara på Viksängsdraget, där vi träffar många av er boende och diskuterar bland annat trygghetsfrågorna, men även detta är inställt i år.

Vi Liberaler är oroade av denna utveckling på Viksäng, det är oacceptabelt när ”ungdomsbus” urartar och går för långt, vilket i stället bidrar till en otrygghet i området. Vi tycker att det är viktigt att de kommunala och privata verksamheterna samarbetar och bjuder in till trygghets- och trivselmöten. Viktigt är också dialogen med vårdnadshavare till ungdomarna och att de i skolan får det stöd som behövs.

Vi i Liberalerna vill se en levande stadsdel med många aktiviteter riktade mot vuxna, ungdomar och barn, detta tror vi leder till en större gemenskap och trygghet i området.

Jenny Boström (L)

Ledamot nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Birgitta Åkerberg (L)

Ersättare nämnden för idrott, fritid och förebyggande

