Debatt: Ladda elbil: Långsamt men billigt hemma, snabbt men dyrt vid laddstolpe

Hushållsel är mycket billigare i norr än i söder. Om man betalar mindre än två kronor per kilowatt-timme (kWh) i norr, betalar man flera gånger mer i söder.

Med nätavgiter och skatt kostar elen i Mellansverige drygt två kronor per kWh. Av priset är runt två tredjedelar nätavgift och skatt. Det som varierar är själva elpriset – och skatten i proportion därtill.

Det påverkar vad det kostar att ladda en elbil eller laddhybrid hemma eller på jobbet. Hemma och på jobbet med låg laddeffekt är det ganska billigt: elpriset plus avskrivning på av vad man betalat för laddbox och annan utrustning.

Ett räkneexempel:

20 000 kr för laddbox (varierar),

1 500 mil per år under tre år,

2 kWh förbrukning per mil = 3.000 kWh per år

2 kr per kWh.

Det ger:

6 667 kr per år för laddbox = 4:44 per mil

2 kWh x 2 kr = 4 kr per mil elkostnad

= 8:44 per mil för elen.

(Man kan förstås ha laddboxen längre tid.)

Vi flyttar söderut och får:

5 kr per kWh.

2 kWh x 5 kr = 10 kr per mil elkostnad

= 14:44 per mil för elen.

Längre norrut får vi:

1:50 per kWh.

2 kWh x 1:50 kr = 3 kr per mil elkostnad

= 7:44 per mil för elen.

Vi jämför med snål turbodiesel:

Förbrukning: 0,55 l/mil

Literpris: 14 kr

Kostnad per mil: 7:70.

Att ladda el vid laddstolpe utanför hemmet eller jobbet går fortare men är oftast mycket dyrare. Hur snabbt det går beror på laddstolpens kapacitet. Ju högre kapacitet, desto dyrare. Det finns många leverantörer med olika erbjudanden och villkor.

Dagens Nyheter jämförde den 7/11 fyra leverantörer. Billigast och långsammast var Fortum med 50 kW kapacitet och 2:50-2:75 per kWh. Att ladda 60 kWh tar en timme och kostar 150-165 kronor. Det räcker för 30 mil (i praktiken mindre) och betyder minst 5-5:50 per mil.

De övriga var Bee, Eon och Ionity. För olika snabb laddning erbjöd de från 3:10 till hela 13:50 per kWh. Med 2 kWh per mil förbrukning betyder det från 6:20 till hela 27 kronor per mil – att jämföra med elbilens 7:70.

Till detta kan komma eventuell P-avgift, som allt fler kommuner tar ut av bilar som laddar länge på samma plats. Även med så blygsam avgift som 5 kronor per timme väger vågskålen över till den snåla dieselbilens favör.

Det punkterar definitivt elbilens överdrivna rykte för låg driftskostnad. Eftersom den dessutom är mycket dyrare än motsvarande vanliga bränslebil, höjer dess högre värdeminskning dess totala milkostnad avsevärt över bränslebilens.

Vi utgår från att bränslebilen kostar 250 000 kronor ny och elbilen 400 000 kronor efter 60 000 kr subvention. Om båda tappar halva värdet på tre år, betyder det 125 000 kronor minus för bränslebilen och 200 000 kronor minus för elbilen.

Per mil under tre år med 1 500 mil per år är det 27:80 för bränslebilen och hela 44:44 för elbilen i värdeminskning. Mot det väger lägre bränsle- och elkostnader lätt. Elbil är inget billigt nöje – i längden.

Tege Tornvall

nätverket Klimatsans

Anmäl text- och faktafel