Debatt: Liberala Ungdomsförbundet: Låt 16-åringar dricka öl och vin

Vi vill att det ska vara lagligt för den som har fyllt 16 år att dricka öl och vin. För säkerheten, tryggheten och lyckans skull.

Ungdomar har alltid, och kommer alltid, att dricka alkohol innan de har åldern inne för att det ska vara lagligt för dem att göra det. 72 procent av alla som går i tvåan på gymnasiet har druckit alkohol.

Att alkoholförsäljningen sker via ”vodkabilen” i stället för en laglig återförsäljare innebär dels miljoner förlorade i skatteintäkter och dels att den organiserade brottsligheten finansieras.

Problemet med detta är att många ungas första kontakt med alkohol är i form av starksprit. Det gör att många råkar illa ut och blir alldeles för påverkade under sin första fylla. När den enda möjligheten för ungdomar att få tag i alkohol är via en langares baklucka så är det oftast smuggelsprit som säljs, just eftersom att det är enklast att smuggla. Om det var lagligt för 16-åringar att köpa öl och vin hade många ungdomar haft en bättre och säkrare första upplevelse med alkohol.

Att alkoholförsäljningen sker via ”vodkabilen” i stället för en laglig återförsäljare innebär dels miljoner förlorade i skatteintäkter och dels att den organiserade brottsligheten finansieras. Det gör också att många ungdomar kommer i kontakt med den kriminella världen och inte sällan är det inte bara alkohol som säljs av langare utan även knark och annat otyg.

Detta liv är synnerligen knappt och alldeles för kort, speciellt med tanke på att det är det enda vi har. Vi alla har några av de där magiska och oförglömliga stunderna från ungdomen som lever med oss resten av livet. Vore det inte lämpligt i en tid då många ungdomar är stressade, uttröttade och utbrända att tillåta mer njutning i samhället. För det är ju ändå vad livet går ut på, att njuta. Få saker slår en kall pilsner på en het stenhäll vid vattnet en varm sommardag, det är ett värde som inte byråkrater och statistiker kan sätta en siffra på men ack så viktigt det är ändå.

Vilken marginell skillnad i folkhälsostatistiken kan ersätta det magiska i ung kärlek som möts över en flaska vin i parken när solen går ned?

Kan Danmark så kan Sverige – låt 16-åringar dricka öl och vin.

Anton Holmlund

Ordförande för Liberala Ungdomsförbundet Västmanland

Alexander Karlsson

Ordförande för Liberala Ungdomsförbundet Östergötland

Joel Åsberg

Styrelseledamot för Liberala Ungdomsförbundet Västmanland

Leonard Bektas

Styrelseledamot för Liberala Ungdomsförbundet Västmanland

Simon Nikyar

Styrelseledamot för Liberala Ungdomsförbundet Västmanland

Albert Bergman

Liberala ungdomsförbundet Västmanland

Anmäl text- och faktafel