Debatt: Liten klimatvinst med Västerås som alternativflygplats

Jag har roat mig med att titta lite på siffror över bränsleförbrukningen för Airbus 340-300. På en resa mellan Arlanda och Bangkok drar den cirka 85 000 liter jetbränsle. Avståndet Arlanda – Bangkok är 8 300 km. Detta ger en förbrukning av cirka 10 liter per km. Västerås ligger 74 km från Arlanda och Skavsta 112 km. Skillnaden är 38 km vilket skulle innebära cirka 400 liter bränsle med en vikt av cirka 300 kg, alltså ungefär fyra passagerare.

Detta alltså om man först går till Arlanda och sedan till en alternativ flygplats. Om man däremot under flygningen ändrar och går till en alternativ flygplats torde Skavsta i de flesta fall ligga bättre till än Västerås.

Jämfört med startvikten på 275 ton för en Airbus 340-300 så är ökningen i last cirka en promille. Det är säkert andra faktorer som påverkar utsläppet mera än dessa 300 kg. Hur mycket det extra bränsle som erfordras ökar startvikten av flygplanet procentuellt beror naturligtvis på flygsträckans längd, flygplanets storlek och bränsleförbrukning men bör inte innebära alltför stor ökning av utsläppen.

Så vitt jag vet har inget flyg omdirigerats till Västerås under de senaste 15 á 20 åren. Att hålla Västerås öppen 24/7 för något som inträffar vart 20:e år verkar inte så genomtänkt. Då verkar det bättre att ha Skavsta öppet.

2019 gjordes 7 300 flygrörelser, cirka 20 per dag, med 3 100 000 passagerare och 243 ton last på Skavsta mot 363 flygrörelser, knappt en om dagen, med 77 000 passagerare och 0 last vid Västerås.

Torbjörn Einarsson

