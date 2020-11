Debatt: Lokal tillverkning av skyddsutrustning och material behövs

I VLT 27 oktober stod det enligt P1 Kaliber att ”nästan en miljon undersökningshandskar, 134 000 operationsrockar och 235 000 operationsmunskydd” bland annat eldades upp mitt under pandemin på grund av det faktum att de var för gamla, eller inte hade den standard som i dag krävs. De kunde ha skänkts bort.

Varför importerar Sverige billig och dålig skyddsutrustning och material om och om igen, bara för att bränna upp dem?

Varför tillverkar vi inte dessa produkter lokalt? Är vinst viktigare än vad som är bäst för Sverige och dess folk?

Vem förlorar mest när företag flyttar utomlands? Cheferna och aktieägarna för bonusar och vinster men, folket då?

Arbetslöshet och inget hopp för framtiden och en svagare ekonomi. Vad är poängen med att studera i flera år när företagen inte längre existerar lokalt i framtiden? När företag koncentrerar sig på vinster till varje pris offrar vi ibland nationens välbefinnande.

För Kina och alla länder som drar nytta av de ökade sysselsättningsmöjligheterna och ökad tillväxt och investeringar är detta framgång, eftersom de har lyckats använda pengar för att växa, tillhandahålla sysselsättning för sina växande befolkningar och stärka sina ekonomier.

Det sägs att, ”Money makes the world go round” and that “money makes man mad.” Medan världens starkaste nationer kämpar för att kontrollera den globala handeln och Antarktis, har pengar fått oss att vända ryggen till lokala företag i jakten på vinster.

Det finns ett behov av ett statligt företag som kan samarbeta med lokala företag, för att säkerställa att jobb skapas och att skyddsutrustning och material av hög kvalitet som behövs för att bekämpa coronaviruset produceras lokalt. Det finns gott om återvinningsbart material och teknik som kan säkerställa att kostnaderna hålls på ett minimum samtidigt som produktiviteten ökar.

Svensk kvalitet värderas som god och hög kvalitet både lokalt och utomlands. Sluta slösa skattepengar på dålig kvalitet. Återuppbygg ekonomin, tillverka och återinvestera i Sverige. Vi måste anpassa oss för att överleva.

Flera länder har vaknat och har flyttat tillverkningen tillbaka till sina egna länder.

Lokal produktion av skyddsutrustning och skyddsmaterial behövs.

Anita Muchilwa Wallén

