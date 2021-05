Debatt: Löner – viktigaste faktorn för kompetensförsörjning

Kommentar till Liberalernas svar gällande Matilda Molanders ledare "Behöriga lärare viktigt för kunskapsresultaten", VLT den 7 maj.

Liberalerna konstaterar i sin kommentar att ”En viktig faktor för att locka personer till och behålla de duktiga lärare vi redan har till läraryrket är lönen. Det är därför vi i Liberalerna arbetar för höjda lärarlöner.”

Lärarförbundet och LR vill här göra ett gemensamt konstaterande om att just höjda lärarlöner kommer att bli en avgörande faktor för kompetensförsörjningen av lärare i Västerås. Det måste även satsas på erfarna och äldre lärare som halkat efter i löneutvecklingen. Det är inte rimligt att tjäna under 35 000 kronor och snart gå i pension – som trogen Västerås stad under hela sitt yrkesliv!

Kompetensförsörjningsplanen riskerar att prassla likt ett tunt reklamblad från ett sängföretag rakt ner i pappersinsamlingen om inget drastiskt görs kring Västerås lärarlöner. Nyutexaminerade tror att vi skämtar när vi delger lägstalöner/ingångslöner och erfarna lärare med hög kompetens känner sig närmast kränkta vid varje löneöversyn. Den politiska satsningen för 2020 var väldigt välkommen, men fickan pengarna stoppades i, var och är så stor att den inte gav den tyngd som vi så väl behöver, utan mynten skramlade ensamt runt där.

Vi är medvetna om att en satsning inte löser problemet, utan att det behövs fler. I år skedde en satsning gentemot rektorer, vilket de som grupp också är i behov av. Men lärarna strandar på i snitt 2,0. I en kommun som under de senaste fem åren (minst) placerat sig i botten på respektive förbunds skolrankingar vad gäller lön. Det är ju inte hållbart, år efter år? Västerås stad måste ha högre ambitioner än så!

Redan nu har ju föregående års lärarsatsning avdunstat. Vi kommer aldrig att locka till oss och behålla de behöriga lärare vi är i så stort behov av, om vi inte satsar på löner som ger långt större effekt i plånboken än i dag.

LR och Lärarförbundet välkomnar därför varmt en satsning på lärarlöner!

Camilla Lundberg

ordförande Lärarförbundet Västerås

Nadia Wiröstrand

biträdande föreningsombud Lärarnas Riksförbund Västerås