Debatt: Lyft upp hela spårområdet sju–tio meter

Lyft upp hela spårområdet (sju–tio meter?) och placera det på en betongplatta. Tillräckligt för att tillåta de högsta bussarna att utan problem passera på det nya förlängda Kopparbergsvägsavsnittet fram till Kungsängsgatan.

Godsspåren flyttas till att dras norr om Västerås i stället.

Två tornhus på östra sidan om Kopparbergsvägen med entréer riktade mot Södra Ringvägen respektive Kungsängsgatan utgör magnifika entréer till stationen på ömse sidor om spårområdet. Innehåller rulltrappor och hissar för att nå huvudstationen belägen ovanför spårområdets kontaktledningar. Spårområdets plattformar nås via rulltrappor från huvudstationen liknande dagens rulltrappor. Plattform 1a och 1b nås via ett plan i nivå med spårområdet. Framför stationen ovanför Kopparbergsvägen finns ett utomhusplan där stationsbyggnaden utformas som BIG:s förslag. Det enda som förändras gentemot presenterade vyer av BIG:s förslag är att nuvarande ramper försvinner upp till det tänkta gatuplanet framför stationen. Då platån framför stationen kommer att ligga betydligt högre än i dag krävs rulltrappor och hissar på båda sidor dels mot Södra Ringvägen dels mot Kungsängsgatan. I och för sig är ramperna i nuvarande förslag redan i dag för branta för att kunna forceras bekvämt per cykel.

För att klara den ytterligare höjden är en möjlighet till att klara stigningen att utföra denna med cirkulära uppfartsramper för cyklister på både norr- och sydsidan. Påminnande om de nuvarande uppkörsramperna i Punkt. Fortfarande finns därmed möjlighet för cykel- och gångpassage framför stationen såväl som längs Kopparbergsvägen.

Motsvarande gäller också för den östra angöringen till stationen mitt för Mimerverkstadens valvöppning mot Södra Ringvägen. Även där förlängs gatan till till Kungsängsgatan

Att flytta centralstation till Kopparlunden löser inte problemen med de befintliga spåren som fortfarande kommer att utgöra en barriär. De måste följaktligen i vilket fall som helst antingen höjas upp eller överbryggas på annat sätt.

Cyklister, gående et cetera. kommer nu att dels att kunna följa den förlängda Kopparbergsvägen fram till Kungsängsgatan, dels passera via de cirkulära uppfartsramperna framför stationsbyggnaden.

Busstationen kan bibehållas i markplanet på nuvarande plats. Bilparkering alternativt parkeringsgarage likaså under det upphöjda spårområdet. Närmast Kopparbergsvägen mellan de två tornhusen skapas affärslokaler. Även affärslokaler på Kopparbergsvägens västra sida.

För att spåren ska komma upp tio meter behövs en banlängd på runt 1 kilometer öster och väster om dagens spårområde. Det handlar därför om totalt tre kilometer upphöjd bana. En stigning på 10 promille är acceptabel.

Fördelarna är att BIG:s förslag i stort sett bibehålls intakt med undantag av att andra lösningar måste till för att överbrygga den ökade höjden för att nå ytan framför stationen som är omöjlig att forcera med traditionella ramper. Det mäktiga taket bibehålls med utskärningar för de totalt fyra tornhusen. Eventuellt kompletterat med ett glastak över spårområdet?

Vid evenemang i city med krav på omledning av bussarna västerut kan dessa tillfälligt gå via Kopparbergsvägen–Kungsängsgatan och Cityringen.

Carl-Åke Utterström

