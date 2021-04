Debatt: M: Det är hög tid att göra om och göra rätt

Projekt Mälarporten har kört fast ordentligt. Detaljplanen för det nya spektakulära resecentret var ute på samråd i slutet av 2018 och borde ha sänts ut på granskning våren 2019 men har ännu inte varit uppe i byggnadsnämnden för beslut om granskning. Den lär gå ut på granskning tidigast i höst. Det som pågår i dag är ännu en enkätundersökning där man kan tycka till om området och resecentrum.

Kostnaderna för nya resecentrum sticker iväg. I senaste rapporten till kommunstyrelsen var planeringskostnaderna för 2020, 17 miljoner. Samtidigt får kommunstyrelsen rapport om att redan i år kommer Västerås stad att behöva låna till investeringar och att investeringar för det absolut nödvändigaste skola och omsorg uppgår till över 10 miljarder. Det innebär att varenda krona måste vändas på för att minska stadens investeringar.

Samtidigt växer kritiken mot förslag till nytt resecentrum. Ett förslag som aldrig borde ha valts och som var en konsekvens av hur inbjudan till arkitekttävlan var formulerad. Många västeråsare, som är emot förslaget, har engagerat sig i en FB-grupp och kommit med kreativa inspel.

Nuvarande upplägg att först bygga ett provisoriskt resecentrum och sedan riva befintlig station och därefter bygga det nya resecentret med det gyllene taket är vid närmare eftertanke helt sanslöst. Det blir svindyrt och de som pendlar till och från Västerås kommer att få en obekväm tillvaro under många år. Tunga remissinstanser är dessutom mycket negativa till förslaget. Förslag diskuteras nu som minskar kostnaderna något men fortfarande är det mycket dyrt och innebär inget väderskydd.

Förutsättningarna har förändrats. En sådan ändrad förutsättning är snabbförbindelsen Stockholm – Oslo 2.55 som ska inkorporeras i projektet. En annan ny förutsättning är att det vid utvecklingen av Finnslätten med mycket hög sannolikhet kommer att etableras ett lokalt tågstopp. De som arbetspendlar till Finnslätten kommer att kliva av och på där. Det är bra. Att kliva av på Finnslätten i stället för att åka till centrala Västerås med tåg och sedan med buss till Finnslätten förkortar restiden med minst 20 minuter och avlastar kollektivtrafiken.

Många som bor i de norra delarna av Västerås kommer troligen att välja att kliva på tåget på Finnslätten när de ska pendla till Stockholm. Särskilt om där finns tillgång till parkeringsplatser.

Men med ett tågstopp på Finnslätten försvinner minst 30 procent av den dimensionerande pendlartrafiken. Kanske mer varefter Finnslätten utvecklas.

Troligt är också i pandemins spår att många pendlare kommer att arbeta hemifrån eller från ett lokalt coworking space typ B26 ett antal dagar i veckan.

Et nytt resecentrum bör i princip bestå av en stor täckt bro över järnvägen och med en förlängning över Södra Ringvägen. Resecentret ska placeras så att befintlig station kan vara kvar och användas under hela byggtiden. Bron ska vara öppen för allmänheten dygnet runt och den ska kunna nås via trappor, rulltrappor och hiss.

Den som nödvändigtvis vill cykla från Öster Mälarstrand via resecentrum till centrum eller vice versa får ta hissen upp och sedan ned samt leda cykeln över bron. Det är inte någon bra idé att blanda tågresenärer med cyklister och andra med rullande fordon, som tänkt i nuvarande koncept. Vi har dessutom varken råd eller plats för de ramper som krävs för att cykla via resecentrum. Ramper som riskerar att bilda en mur mot city.

Passagerna under järnvägen vid Pilgatan och Hamngatan måste byggas om för att skapa bättre förhållanden för cyklister och gående och för att få bort nuvarande höjdrestriktioner för trafiken. På sikt kan en ny passage behövas för gående och cyklister över eller under järnvägen i Östra Ringvägens förlängning.

Det är hög tid att göra om och göra rätt för att få ett nytt funktionellt resecentrum till en rimlig kostnad.

Elisabeth Unell (M)

Claes Kugelberg (M)