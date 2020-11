Debatt: M och KD: Ansvarslös majoritet skapar budgethål

Replik på inlägget "Vi kommer inte medverka till att dra ner på stödet till brottsoffer", VLT den 10 november.

Individ- och familjenämnden i Västerås ansvarar för det yttersta skyddsnätet för västeråsarna inom den budgetram som kommunfullmäktige har beslutat om. Individ- och familjenämnden har fortfarande ett stort underskott, samtliga utgifter i nämnden behöver därför prövas och utvärderas så att nämndens tilldelade medel alltid går till de som behöver det mest.

När det kommer till nämndens samarbete med Brottsofferjouren (BOJ) visar utvärderingen från förvaltningen att det är otydligt vilket mervärde som samarbetet ger till västeråsarna.

Utvärderingen visar att det arbete som BOJ utför inte motsvarar den ekonomiska ersättningen från nämnden. BOJ ersätts med 6 kronor per invånare, det innebär en rörlig ersättning om cirka 930 500 kronor per år. De utför genom volontärer ett arbete om cirka 2 400 timmar per år, varje timme värderar Västerås stad till 200 kronor. Volontärerna får ingen ekonomisk ersättning utan ställer frivilligt upp med sin tid och engagemang. Detta ger att det volontärsarbete som utförs uppgår till ett värde om 480 000 kronor per år, men att nämnden ersätter vår BOJ med 930 500 kronor.

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag var att den rörliga ersättningen till BOJ skulle uppgå till 465 000 kronor per år, vilket vi menar är i nivå med deras insats.

Det bör inte råda något tvivel för någon att Moderaterna och Kristdemokraterna står för trygghet, en hård linje mot brottslighet och upprättelse för brottsoffer. Moderaterna och Kristdemokraterna i Individ- och familjenämnden håller med om att BOJ utför ett viktigt arbete och utgör ett mycket bra stöd för de som tyvärr har drabbats av den bristande rättspolitik som S, MP, L och C bedriver på riksplanet men ersättningen för detta arbete måste vara i nivå med samhällsnyttan.

Moderaterna och Kristdemokraterna står även för att skattemedel alltid ska användas så effektivt som möjligt och detta även inom kärnfrågor som rättsväsendet och upprättelse för brottsoffer.

Tyvärr har Socialdemokraterna och Liberalernas oförmåga till att prioritera kärnverksamheten också lett till att Individ- och familjenämnden år 2019 gjorde ett underskott med 154 miljoner och prognostiserar för 2020 ett underskott med cirka 84 miljoner. Detta hade varit medel som i stället kunde ha använts till en förskola med mindre barngrupper, en grundskola med högre betygsresultat och en äldreomsorg med högre personaltäthet.

Marcus Jacobson (M)

Stefan Oszák Bengtsson (M)

Cassandra Lundgren (M)

Juhani Nikula (KD)

Annelie Östman (M)

Lennart Åhl (M)

Ledamöter och ersättare Individ- och familjenämnden

